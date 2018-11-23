الموظفون يحاولون الاستفادة من إجازاتهم مدفوعة الأجر

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تشهد كوريا زيادة كبيرة في استفادة الموظفين الكوريين من إجازاتهم مدفوعة الأجر مقارنة مع عام 2016. حيث كان معدل استفادة الكوريين من إجازاتهم 8 أيام عام 2016 ولكن بلغ المعدل هذا العام 14 يوماً من أصل 15 يوماً مسموحاً في السنة.

وذلك يعود إلى انتشار ثقافة وورلابال أي Work and Life Balance بالعربية " التوازن بين الحياة والعمل" لدى العاملين الكوريين وتنفيذ نظام 52 ساعة من العمل في الأسبوع بالإضافة إلى تشجيع الحكومة والشركات على أخذ الإجازات لدى موظفيها منذ بداية هذا العام.

يأخذ الموظفون في الدول الأوربية مثل المملكة المتحدة 27 يوماً كإجازة في السنة في المتوسط وذلك حوالي ضعفي ما يأخذه الموظفون الكوريون حالياً. بينما اليابان وتايلاند تشهدان أقل عدد من أيام الإجازات لدى الموظفين حيث يصل متوسط يوم الإجازات إلى 10 أيام فقط في السنة. حيث كان منوسط أيام الإجازات في عام 2016 8 أيام، وفي العام الماضي كان 10 أيام. وأستراليا وهونغ كونغ أيضاً يأخذ الموظفون 14 يوما كإجازات مثلما يأخذ الكوريون الآن. ولكن الكوريين لا يزالون يشعرون بنقص أيام الإجازات رغم هذا التحسن فوفقاً لنتجية استبيان تبين أن 7 من كل 10 موظفين كوريين أجابوا بأن أيام الإجازات لا تزال تنقصهم. وكلما كانت أعمارهم أصغر شعروا بنقصان في أيام الإجازات أكثر.