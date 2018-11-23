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سنتعرف على شركة "سيمبيو Sempio" للأغذية، المتخصصة في إنتاج صلصات ومعجنات وأطعمة تقليدية كورية.





رئيسها "صو دونغ سون 서동순":

تأسست الشركة في عام 1946 وهي أقدم الشركات الكورية المسجلة. بدأت كشركة لصناعة معجون صلصة الصويا وظلت تقوم بعمليات بحث وتجريب وتطوير لمختلف أنواع صلصات الصويا المخمرة والتي هي من أهم مكونات الطعام الكوري وضيف لا غنى عنه على أي مائدة كورية على مدى سبعين عاما متواصلة. ظلت الشركة طوال تلك الفترة تسيطر على 60% من السوق المحلية للصلصة في كوريا. تستثمر الشركة ما لا يقل عن 9 ملايين دولار سنويا على أبحاثها من أجل تطوير أصناف جيدة وصحية وشهية من الصلصة المخمرة.





تضم المائدة الكورية العديد من الصلصات والأطعمة المخمرة، المصنوعة من فول الصويا والفلفل الحار وغيرها. "سيمبيو" اسم صار يتمتع بشهرة وسمعة طيبة في السوق الكورية على مدار 72 عاما منذ تأسيس الشركة، التي تعد الأقدم في هذا المجال. وقد كانت هذه الشركة هي الأولى في مجالات عديدة، فهي أول من صنع صلصة الصويا في كوريا على المستوى التجاري، حيث كانت تلك الصلصة صناعة منزلية. وفي فترة الخمسينيات عندما كانت كوريا شديدة التأثر بالمفاهيم الكونفوشية خاصة تلك المتعلقة بالمرأة، كانت الشركة تستأجر ربات منازل كموظفات للعلاقات العامة والتسويق لبيع منتجاتها، وكانت تلك استراتيجية تسويق جديدة وقتها، وقد نجحت بقوة. وبعدها صارت شركة "سيمبيو" أول شركة كورية تقوم بالإعلان عن منتجاتها من خلال التلفزيون، وكل ذلك ساعد الشركة على اكتساب لقب "ملكة الصلصة" في كوريا، بدون منازع. وقد شهد عام 2012 أيضا قفزة وانطلاقة جديدة لها.





© SEMPIO

رئيسها "صو دونغ سون 서동순":

من خلال أبحاث مستمرة، تمكنت الشركة من إنتاج كميات تجارية كبيرة من صلصة الصويا التقليدية. كانت لدينا توقعات كبيرة حول منتجاتنا الجديدة وإن لم ترق في البداية لما كنا نصبو إليه من إرضاء لتطلعات وأذواق مستهلكينا وتوجهاتهم الغذائية الجديدة. دفعنا ذلك للعمل على تغيير المذاق والشكل التقليدي القديم لصلصتنا لكي تناسب الذوق الحديث ولتقليل الرائحة القوية. جاءت النتيجة في شكل منتج جديد هو "يوندوYondu " وهو عبارة عن بهارات سائلة مصنوعة من حبوب الصويا وباستعمال تقنيات حديثة للتخمير، مؤسسة على الشكل التقليدي القديم.





تخصصت شركة سيمبيو في الصلصات الكورية التقليدية وفي تقنيات التخمير. ومن أجل تحليل المكونات الغذائية ودراسة النكهات الكورية التقليدية بشكل علمي حديث، ظلت الشركة تستثمر حوالي 5% من إجمالي عائدات مبيعاتها السنوية في البحث والتطوير. وفي عام 2013 افتتحت الشركة أول مركز كوري خاص بالتخمير في مقاطعة "تشونغ تشُنغ". وفي عام 2012 نجحت الشركة في تطوير منتجها "يوندو" النباتي بنسبة 100%، والذي يضيف نكهة معززة للطعام الكوري دون تغيير المذاق الأصلي. وقد وصفه بعض الخبراء بأنه صار من أساسيات المطبخ الكوري. حققت الشركة مبيعات بلغت حوالي 16 مليون دولار بعد خمسة أعوام فقط من بدء طرح هذا المنتج، ولم تقتصر شهرتها على كوريا وحدها وإنما امتدت إلى الخارج أيضا.





رئيسها "صو دونغ سون 서동순":

فكرنا في أهمية ترويج منتجاتنا على نطاق عالمي واسع بدلا من حصرها داخل الحدود الكورية. قمنا بأبحاث متخصصة في هذا الشأن بالتعاون مع شركة إسبانية متخصصة. وقد أثبتت الأبحاث والدراسات التي جرت في هذا الشأن أن منتجنا "يوندو" قابل للانتشار العالمي الواسع وإرضاء أذواق عالمية متعددة. أكد المعمل الإسباني المتخصص أن هذا المنتج يتميز بمذاق ونكهة مختلفة، وأنه أكثر عمقا من نظيره الياباني، ووصفه بالمنتج السحري. كنا على ثقة بأنه منتج قابل وقادر على الانتشار عالميا، ومن ثم شرعنا في دراسة سبل التصدير.





بدأت الشركة منذ خمسة أعوام بالتعاون مع شركة "أليشياAlicia " الإسبانية في إجراء مشروع بحثي مشترك هو الأول من نوعه، حيث تم تأسيس مركز بحثي متخصص خاص بالطهي، لجعل منتجات الشركة ذات طابع عالمي أوسع.





© SEMPIO

رئيسها "صو دونغ سون 서동순":

فاز "يوندو" بوسام المنتج الجديد في معرض إكسبو في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبر أحد أكبر معارض المنتجات الغذائية الطبيعية والعضوية. وقد تمكن من ذلك الفوز بعد أن أجمعت لجنة التحكيم على أنه منتج نباتي طبيعي عضوي خالص يتسق مع كل المعايير المطلوبة من حيث الخلو من الغلوتين والألوان والنكهات الصناعية أو المواد المضافة رغم نكهته العميقة الغنية التي تلائم مختلف الأطباق. جاء فوز "يوندو" بعد منافسة مع 890 منتجا آخر. وبهذا وجد المنتج الكوري طريقه للأسواق الأوربية بدءا من إسبانيا ثم فرنسا ثم بقية المنظومة.





وفي عام 2013 بدأ تصديره إلى 26 دولة، منها الولايات المتحدة وأستراليا والصين. وقد افتتحت شركة سيمبيو هذا العام ستوديو "يوندو" للطهي في نيويورك بهدف ترويج تقنيتها الخاصة بالتخمير.





رئيسها "صو دونغ سون 서동순":

يقوم هذا الأستوديو في نيويورك بدراسة الوسائل الكفيلة بإضفاء نكهة تجعل المأكولات الغربية أجمل مذاقا ونكهة، وبحيث تكون صحية في نفس الوقت من خلال مزج الصلصة الكورية التقليدية مع تلك الأطباق ونشر وترويج ذلك وسط جمهور المستهلكين. في أثناء تشغيل الأستوديو اكتشفنا العديد من المزايا التي لم نكن نتوقعها في البداية. اكتشفنا أن هذا الأمر لا يسهم فقط في تحسين الواقع والنمط الغذائي للسكان المحليين، وإنما يساعد أيضا على خلق واستنباط العديد من الأفكار المتعلقة بنشر وترويج الطعام الكوري. يعتبر "يوندو" الآن خلطة كورية غذائية فاتحة للشهية ومحسنة للطعام ومطلوبة وسط قطاعات استهلاكية متزايدة في أماكن مختلفة من العالم.





نجحت هذه الشركة في تطوير وتقديم العديد من الأطعمة والأطباق الكورية مع الحفاظ على نكهتها الأصلية ومذاقها الفريد، وهي تؤكد أنها واثقة من قدرتها على تسخير خبراتها التي اكتسبتها على امتداد أكثر من سبعين عاما من أجل مواجهة أي تحديات جديدة تبرز أمامها.