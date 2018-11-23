عودة الروح إلى قطاع صناعة السفن في كوريا

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هناك عدة مؤشرات تدل على عودة الحياة لقطاع صناعة السفن في كوريا بعد فترة من الجمود الناتج عن عمليات إعادة الهيكلة وتراجع حجم الطلبيات العالمية. ومع عودة الأمل لوثبة جديدة في هذا القطاع المهم، أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات.





الباحث "لي إين تشول 이인철" مدير معهد "ريال غود إيكونوميك":

مظاهر الركود الاقتصادي الذي شهدته كوريا مؤخرا كان بسبب تدهور أداء عدد من القطاعات الصناعية الكورية التقليدية مثل صناعة السيارات وصناعة السفن. لكن وفي تطور مبشر، زاد عدد الطلبيات التي تلقتها كوريا في صناعة السفن خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بحوالي 71% مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن هناك إمكانية جيدة لكوريا لاستعادة نصيبها في السوق العالمية، الذي كان يبلغ حوالي 41%. وقد أشار الرئيس مون بنفسه إلى ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث دعا حكومته إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية الراهنة.





ظلت شركات بناء السفن الكورية تعاني من عجز مالي واضح بسبب تراجع عدد الطلبيات الخارجية. لكن حجم تلك الطلبيات زاد مؤخرا.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

بحسب تقرير صادر عن شركة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن، فإن حجم الطبيات التي تلقتها كوريا في مجال صناعة السفن خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري يمثل 45% من حجم الطلب العالمي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2015. وبسبب هذا الأداء المدهش، من المتوقع أن تستحوذ كوريا على المركز العالمي الأول بالنسبة لعدد الطلبيات لهذا العام متفوقة على الصين التي ظلت تتصدر السوق العالمية منذ عام 2012. ومع تمكّن كوريا من استعادة تفوقها في السوق بعد وصولها لمرحلة القاع في عام 2016، تضاعف عدد الطلبيات التي تلقتها مؤخرا.





ومن المتوقع أن يصل عدد الطلبيات التي ستتلقاها الشركات الكورية حتى نهاية العام الجاري لنفس المستوى القياسي الذي كانت عليه في عام 2014. فقد ظلت كوريا تحتل المركز العالمي الثاني بعد الصين على مدى ستة أعوام منذ عام 2012، لكنها الآن بصدد استعادة مركزها الأول مجددا.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

تقيّد كوريا باللوائح الخاصة بالانبعاثات والمستوى التقني المتطور، ساعد قطاع بناء السفن الكوري على استعادة مركزه القيادي العالمي، خاصة وأن المنظمة البحرية العالمية تخطط لتطبيق لوائح بيئية صارمة بدءا من عام 2020، وهو ما سيجعل التطور التقني الرفيع الذي يعني سفنا أنظف وأكثر تلاؤما مع البيئة هو المعيار الرئيسي، وهو شيء يتسق مع المعايير الكورية التي تركز على نواحي السلامة والإصحاح البيئي، ولا يتفق مع الاستراتيجية الصينية التي تركز على انخفاض السعر. وحسب تقرير المؤسسة البريطانية فإن الصين فشلت في الحصول على أي طلب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، بينما زاد الطلب على السفن الكورية مقارنة مع منافساتها الصينية واليابانية وهو ما يؤكد عودة الروح تماما لقطاع صناعة السفن في كوريا.





القوانين البيئية المشددة بواسطة المنظمة البحرية العالمية تتضمن منع السفن التي لا تستوفي المعايير البيئية الجديدة من الرسو داخل الموانئ العالمية الكبرى، وهو ما جعل الطلب يزيد على السفن الكورية التي تتقيد بتلك المعايير، حيث تستعمل طاقة نظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال. لكن ربما تكمن مشكلة كوريا في اقتصار الطلبيات على شركاتها الكبرى فقط.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

مشكلة شركات بناء السفن في كوريا ماضية إلى الانفراج، لكن الأداء لم يعد تماما كما كان عليه الحال في 2007 عندما وصلت تلك الصناعة إلى ذروتها. عدد طلبيات العام الحالي لا يصل إلى خُمس العدد في 2007. كما أن الطلب صار مرتبطا بالشركات الكبرى فقط، بينما ظلت بقية الشركات في حالة ركود مستمر، وبشكل قد يهددها بالانهيار كما حدث فعلا لبعض الشركات الصغيرة.





لإنقاذ تلك الشركات، أعلنت الحكومة الكورية مؤخرا عن حزمة من الإجراءات التي ستقدم الحكومة بموجبها دعما ماليا لتلك الشركات يبلغ ما يعادل 630 مليون دولار بجانب تمديد فترات سداد ديونها البالغة نحو 800 مليون دولار. كما سيتم حصر 140 طلبية حكومية من الطلبيات الخاصة بسفن تستعمل وقود الغاز الطبيعي المسال على الشركات الصغيرة والمتوسطة وحدها.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

التطور التقني والثقة السوقية هي العوامل الأهم لتعزيز القدرات التنافسية. رفع الأجور في الصين كان بمثابة مشكلة لصناعة السفن الصينية التي تعتمد على استراتيجية انخفاض سعر التكلفة. كل هذه هي دروس يجب أن تقرأها وتستفيد منها كوريا. على شركات بناء السفن في كوريا دمج منشآت الإنتاج كجزء من عملية إعادة الهيكلة والتخلص من الزيادة المفرطة في تلك الآليات المكلفة. يجب التركيز على صناعة سفن ذات قيمة مضافة عالية، مثل الحاويات الضخمة والسفن الصديقة للبيئة والسفن الذكية المجهزة بكل المطلوب من وسائل المعلومات والاتصالات. هذا هو السبيل الوحيد أمام شركات صناعة السفن في كوريا لاستعادة مجدها القديم من خلال توسيع الفجوة التقنية بينها وبين بقية منافسيها وتعزيز مستوى الإنتاجية.





صناعة السفن في كوريا تعتبر قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الكوري، وقد تعرضت هذه الصناعة إلى أزمة لأسباب تتصل بالأسواق العالمية وكذلك عمليات إعادة الهيكلة الداخلية، ولكن يبدو أنها الآن تستعيد قواها مجددا معززة بإجراءات حكومية داعمة.