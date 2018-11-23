كوريا الأولى من حيث حجم الاستثمار في البحث والتطوير مقابل الناتج المحلي

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول عالميا من حيث حجم الاستثمار في البحث والتطوير مقابل حجم إجمالي الناتج المحلي. فقد تجاوز حجم الإنفاق على البحث والتطوير في كوريا 78 تريليونا و700 مليار وون، أي حوالي 70 مليار دولار، لتحتل المركز الخامس بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا في هذا المجال.

ومن الواضح أن عصر الثورة الصناعية الرابعة يشهد تنافسا تكنولوجيا بين مختلف دول العالم أشرس من أي وقت مضى. ومن أهم الأسلحة التي تسمح للدول بالبقاء والفوز في هذه المنافسة هي البحث والتطوير. وقد تقدمت كوريا الجنوبية بعد أن تغلبت على دمار الحرب الأهلية من رابع أفقر دولة في العالم إلى واحدة من بين أكثر الدول المتقدمة. وجاء ذلك نتيجة لتبني التكنولوجيا المتقدمة باستمرار والعمل بكل اجتهاد لاختراق الأسواق العالمية. وفي ظل المنافسة القوية بين الدول النامية والقدرات الفائقة للدول المتقدمة، تواجه كوريا الآن الحد النهائي من نموذجها الماضي في النمو، ومن ثم تبرز الأهمية القصوى للبحث والتطوير مجددا. وطبقا لوزارة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، مثلت الشركات الخاصة حوالي 80% من إجمالي قيمة الاستثمار في البحث والتطوير، بينما لم يتجاوز حجم استثمار القطاع العام 12%، وحجم استثمار الجامعات 8%. كما انخفض معدل مصروفات الأبحاث لكل باحث كوري بالمقارنة مع الدول القوية في البحث والتطوير بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

ويدل الارتفاع في حجم استثمارات الشركات في البحث والتطوير على نشاط البحوث القابلة للاتجار، ولكن حسب مراحل البحوث، بلغت نسبة بحوث التطوير 64% بينما لم تتجاوز نسبة البحوث الأساسية 15%. تجدر الإشارة إلى أن بحوث التطوير تتمثل في تطوير التقنيات التي يمكن استخدامها مباشرة وبالتالي يمكنها تحقيق إنجازات قصيرة المدى، ولكن دون دعم من البحوث الأساسية فإن بحوث التطوير لا يمكن أن تتجاوز حدودا معينة. ولهذا فإن دائرة العلوم تصر بصوت عال على تعزيز البحوث الأساسية.

وهذا يعني أن زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير لا يمكن أن تحل كل المشاكل في هذا الصدد، حيث إنه من الضروري الاستثمار الجرئ في البحوث الأساسية المعرضة للفشل.