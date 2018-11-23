مباحثات قمة كورية أمريكية على هامش اجتماعات خلال مجموعة العشرين

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أعلنت الرئاسة الأمريكية أن الرئيس "دونالد ترامب" سيعقد مباحثات قمة مع نظيره الكوري "مون جيه إين" خلال القمة المرتقبة لمجموعة العشرين، وهو ما أثار اهتماما حول سبل الوساطة بشأن القضية النووية الكورية الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الأمريكي الكوري الشمالي في حالة ركود حاليا، حيث تم تأجيل موعد الجولة الثانية من مباحثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية إلى العام القادم، كما تم تأجيل المحادثات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ونائب رئيس حزب العمال الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول".

وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء مباحثات العمل بين المبعوث الأمريكي الخاص للسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغن" ونائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه صون هي"، وهو ما يعني فعليا وقف جميع المحادثات بين الجانبين.

ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تطابق المطالب الرئيسية من الجانبين. فالولايات المتحدة تريد من كوريا الشمالية الكشف عن تفاصيل برنامجها النووي وتفكيكه وتسليم عناصره أولا، بينما تطالب كوريا الشمالية بإجراءات متوازية في المقابل، مثل تخفيف العقوبات، إلى جانب تفكيك البرنامج النووي على مراحل. وخلاصة القول إنه ليس هناك تطور في الموقف الأمريكي الأصلي المتمسك بنزع الأسلحة النووية مسبقا، والموقف الكوري الشمالي الأصلي المتمسك بتخفيف التوتر مسبقا.

ونتيجة لذلك، تم تأجيل جميع الأعمال المتعلقة بالقضية الكورية الشمالية. وقبل كل شيء، انخفضت إمكانية زيارة الرد التي كان من المقرر أن يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى كوريا الجنوبية في غضون هذا العام. كما من المتوقع أن يتم تأجيل الجولة الثانية من مباحثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية التي يُتوقع عقدها في أوائل العام القادم. ولهذا فإن هذه الظروف تتطلب من الرئيس الكوري الجنوبي لعب دور "الوساطة" باعتباره محفزا للجانبين. وبالتالي من المتوقع أن يلتقي الرئيس "مون" مع نظيره الأمريكي "ترامب" وهو يحمل معه مقترحات للوساطة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إضافية لنزع الأسلحة النووية يمكن لكوريا الشمالية اتخاذها، وإجراءات أمريكية مقابلة لها. وإذا صدرت تصريحات إيجابية عن الرئيس الأمريكي، فسوف يمكن إعادة الروح للحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ مرة أخرى.