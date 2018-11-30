



تم عرض فيلم "الموعظة على الجبل" في أوائل شهر نوفمبر، وذلك بعد أن قدمت مخرجة الفيلم الراهبة البوذية "ديه هيه" دي في دي لهذا الفيلم إلى البابا فرانسيس. وأعلن البابا فرانسيس عن تأييده لمؤتمر القمة بين الكوريتين في مقابلة عامة أقيمت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي، وبعد ذلك، قابل البابا الراهبة "ديه هيه" حيث قدمت له الدي في دي.

قالت الراهبة "ديه هيه" للبابا إن هذا الفيلم يقترح طريقا ليتمكن كل البشر من العيش الكريم من خلال انسجام الأديان والسلام العالمي، وفكرت أن رسالة هذا الفيلم تتفق مع البابا، وبالتالي تتمنى أن تقدمه إلى البابا. وقال البابا إن هذا الفيلم أفضل فيلم، وعبر عن شكره إلى الراهبة "ديه هيه" وأعرب عن تمنياته أن تعمل على مثل هذه الأعمال باستمرار.

وبهذه المناسبة، حصل الفيلم على دعوة رسمية من مهرجان الفيلم "religion today" الذي تنظمه أبرشية ترينتو، ثم اختارت هذا الفيلم لجنة التحكيم لجامعة الساليزيان البابوية في الفاتيكان لجائزة "نظرات جديدة". كما قدمت شركة وسائل الإعلام التابعة لـ"سي إن إن" دعما ماليا يقارب عشرين ألف دولار لإنتاج فيلم وثائقي عن الراهبة "ديه هيه" وفيلمه.

وتم عرض الفيلم الوثائقي بشكل خاص في مهرجان "بوسان" الدولي ومهرجان "أستن" في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه أمام جميع دول العالم بواسطة قناة تابعة لـ"سي إن إن" قريبا.

ومن المخطط أن يتم عرض هذا الفيلم في جامعة ييل في الولايات المتحدة في مارس القادم، وإجراء لقاء بين مخرجة الفيلم الراهبة "ديه هيه" وطلابها، كما حصلت على دعوة لإلقاء محاضرة في جامعات في ألمانيا وفرنسا أيضا.