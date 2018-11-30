تدفئة مقاعد الانتظار في محطات الحافلات خلال الشتاء

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في ظل التوقعات بشتاء بارد ستشهده البلاد هذا العام، تم اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بحياتنا اليومية بشكل وثيق من أجل المواطنين الذين سينتظرون الحافلات في المحطات تحملا للبرد الشديد في الشتاء، وهي تركيب مقاعد مزودة بنظام التدفئة في ١٥٠ محطة في منطقة "سوتشو" في سيول.

وقد قامت منطقة "سوتشو" بتشغيل تجريبي لمقاعد "أون دول" في١٤ محطة، وحلت مشكلة استهلاك الطاقة الكهربائية غير الضرورية عند عملها في الجو غير البارد جدا، ومشكلة ضرورة تشغيلها يدويا بشكل غير تلقائي. وتتميز النسخة الجديدة من مقاعد "أون دول" بتزويدها بوظيفة التشغيل والإيقاف التلقائي، بالإضافة إلى جهاز استشعار درجات الحرارة في الخارج.

وسيتم تشغيل مقاعد "أون دول" التي يبلغ عرضها ٢٠٣ سنتيمترات، وطولها ٣٣ سنتيمترا في ١٥٠ من محطات الأوتوبيس ابتداءً من شهر ديسمبر. كما تمت صناعة مقاعد "أون دول" من الزجاج المقسى المزدوج بتقنية النانو والذي يحافظ على أربعين درجة مئوية في المعدل، ومكتوب عليها رسائل مختلفة تشجع سكان المنطقة مثل "ستسير كل الأمور على ما يرام، لأنك شخص طيب"، و"تشجع! وأحبك".