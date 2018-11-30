مبيعات كتاب الطبيب لي كوك جونغ ترتفع بشكل ملفت للأنظار

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بعد نشر كتاب للطبيب الأخصائي "لي كوك جونغ" يتكون من جزءين بعنوان "الجزء الأول للساعة الذهبية"، "الجزء الثاني للساعة الذهبية" في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن يتجاوز حجم مبيعاتهما ٢٠ ألف نسخة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور "لي كوك جونغ" هو الذي أنقذ الجندي الكوري الشمالي الذي هرب مؤخرا إلى كوريا الجنوبية، وأصيب بجروح كبيرة خلال هروبه عبر المنطقة منزوعة السلاح نتيجة لإطلاق النار عليه. وهو نفس الطبيب الذي قام بعملية جراحية لقبطان السفينة سوك هيه كيون التي اختطفت من قبل القراصنة الصوماليين في مدخل الخليج العربي بين عمان والهند في عام 2011. وبفضل جهوده العظيمة فاز بجائزة "الأشخاص الذين يجعلون العالم مشرقا" التابعة لمؤسسة البيئة في نهاية العام الماضي، وهو يستحق ذلك.

وقالت دار الكتب التي أصدرت هذا الكتاب إن موضوعات الكتاب ثقيلة وصفحاته أيضا كثيرة، وكانت الكتب على شكل مقال التي تتحدث عن موضوعات خفيفة تشهد إقبالا كبيرا حتى الآن. وتعتبر الشعبية التي يتمتع بها كتاب الدكتور "لي" ظاهرة استثنائية جدا. وأرجعت دار الكتب السبب الرئيسي لهذه الظاهرة إلى صورة الدكتور "لي كوك جونغ" المستقيمة وغير القابلة للفساد.