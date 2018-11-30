تعيين بي تي إس سفيرا فخريا لسيارة هيون ديه الجديدة

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قامت شركة "هيون ديه" الكورية للسيارات بتعيين فرقة "بي تي إس" سفيرا فخريا لسيارتها الرياضية الجددية كبيرة الحجم ومتعددة الأغراض "باليسايد" التي سيتم الكشف عنها في معرض لوس أنجلس الدولي للسيارات خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر.

وأوضحت الشركة أن فرقة "بي تي إس" ستقوم بترويج الموديل "باليسايد" في معرض لوس أنجلس. وسيتم طرح هذا الموديل الجديد في السوق الكورية في ديسمبر القادم، وفي السوق الأمريكية صيف العام القادم.