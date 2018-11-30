المحكمة العليا تعترف بحق طلب تعويضات عن العمل القسري

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قررت المحكمة العليا الكورية بشكل نهائي الاعتراف بحق ضحايا العمل القسري، الذي مارسته الحكومة اليابانية ضد الكوريين خلال فترة احتلالها لشبه الجزيرة الكورية، في طلب تعويضات. وحكمت المحكمة الكورية على المدعى عليه وهو شركة "ميتشوبيسي" اليابانية.

وأصدرت المحكمة العليا الكورية هذا القرار النهائي اليوم لصالح المدعين في دعوييْن قضائيتين ضد شركة "ميتشوبيسي" اليابانية.

وقد طالب المدعون الشركة اليابانية بدفع تعويضات مالية عن العمل القسري وعن الأجور التي لم يتلقوها في فترة العمل القسري.

وقالت المحكمة العليا إن حق المطالبة الفردية بتعويضات لا يمكن أن يحجبه الاتفاق الكوري الياباني في هذا الشأن في عام 1965، كما رفضت الادعاء بأن شركة ميتشوبيسي الحالية شركة مختلفة عن الشركة القديمة، وأمرتها بدفع تعويضات إلى المدعين.

وبهذا أصبحت مسؤولية دفع تعويضات بواسطة شركات جرائم الحرب اليابانية واقعا ثابتا لا يمكن تغيره قانونيا.

ومن المتوقع أن ترفض اليابان هذا القرار، كما يُتوقع أن تشهد العلاقات الكورية اليابانية المزيد من الجمود في المستقبل.