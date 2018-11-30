مشاركة الرئيس مون جيه إين في قمة مجموعة العشرين

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من المقرر أن يشارك الرئيس الكوري "مون جيه إين" في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا في الأرجنتين وتستمر يومين، حيث يمارس أنشطة دبلوماسية متعددة الأطراف. فخلال القمة، سيعقد الرئيس "مون" مباحثات مع عدد من القادة المشاركين، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

ومن المقرر أن يركز مون خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين على بذل جهود للحصول على دعم المجتمع الدولي لنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية ودعم رؤية الدولة الوطنية الشاملة.

وستُعقد قمة مجموعة العشرين هذه المرة تحت عنوان "بناء التوافق من أجل التنمية المستدامة"، وبالتالي من المنتظر أن يشرح للقادة المشاركين رؤية الدولة الإبداعية والشاملة للحياة الكريمة، وهي السياسة التي تنفذها حكومته، كما سيعقد مباحثات مع قادة كل من الأرجنتين وهولندا وجمهورية جنوب إفريقيا.

ومن بين أهم النشاطات التي سيقوم بها الرئيس مون خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، لقاؤه بالرئيس الأمريكي، حيث إن هذا اللقاء يجيء في وقت يشهد جمودا في الحوار الكوري الشمالي الأمريكي.

الجدير بالذكر أنه تم تأجيل الجولة الثانية من القمة الكورية الشمالية الأمريكية إلى أوائل العام القادم، ولكن دون تحديد موعد واضح، كما تأجلت المحادثات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ونائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمال الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول".

وفي هذه الظروف، تتجه الأنظار الآن إلى الوساطة التي سيقوم بها الرئيس "مون" خلال لقائه مع نظيره الأمريكي "ترامب".

ولكن من غير السهل أن يتم طرح اقتراح وساطة يقنع كلا الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي، فالولايات المتحدة ظلت متمسكة بمبدأ نزع الأسلحة النووية مسبقا وتخفيف العقوبات لاحقا، كما تقوم بتعزيز المقاطعة الثانوية بالتعاون مع الصين وروسيا واليابان.

وفي المقابل، تتصدى كوريا الشمالية لهذه الإجراءات بشكل قوي، وتدعي أنها لن تهتز تحت وطأة أي عقوبات، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات فعلية وأنه بالتالي من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف التوتر.

وقد وافقت واشنطن على تطبيق إعفاء جزئي من العقوبات على كوريا الشمالية لإتاحة الفرصة للكوريتين لإجراء فحص مشترك على خطوط السكك الحديدية في كوريا الشمالية، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية موجهة نحو كوريا الشمالية. ولهذا إذا نجح الرئيس "مون" في استئناف الحوار الكوري الشمالي الأمريكي، فسوف يتقدم الوضع نحو الأمام. وإذا أدلى الرئيس "ترامب" بتصريحات إيجابية، فسيمكن للرئيس "مون" أن يقنع كوريا الشمالية بمواصلة الحوار، وهو ما يعني أن قمة مجموعة العشرين هذه المرة ستمثل منعطفا مهما بالنسبة لمستقبل شبه الجزيرة الكورية.