كوانغ ديه غا / شيم تشونغا / جوك بيوك غا





“شين جيه هيو" كان أحد المسؤولين المحليين في مدينة "غوتشانغ" بمقلطعة جولا الشمالية، وكان يعمل تحت إمرة أحد القضاة وكان مركزه في العمل متواضعا. كان والده يدير صيدلية، ولذلك كانت أسرته ميسورة الحال إلى حد كبير، وقد أتاح له والده الدراسة على يد عدد من الأساتذة الكونفوشيين. تبرعت أسرته بالطعام لمتضرري المجاعة، كما تبرعوا بمبالغ طائلة لترميم قصر كيونغ بوك، وهو ما جعل الحكومة تكافئ والده. لكن "شين جيه هيو" كان من طبقة العامة وليس من طبقة اليانغ بان أو النبلاء. وهو ما جعله يواجه الكثير من الصعوبات في المجتمع. وكان يجد راحته في البان سوري، لكنه لم يكن من مطربي البان سوري، بل كان مُنَظِّرا ومؤرخا لفن البان سوري، وكان يعمل على توصيل الموهوبين الراغبين في تعلم البان سوري بأفضل المطربين المخضرمين. كما كان يؤلف كلمات عذبة لألحان البانسوري. ومن ضمن الأغاني التي ألفها، أغنية "كوانغ ديه غا 광대가"، أو أغنية المهرج. وتدور الأغنية حول تاريخ فن البانسوري، والآداب التي يجب على مطربي البانسوري التحلي بها. وقد ضاع لحن الأغنية للأسف لكن الكلمات لم تضع، ولهذا يغنيها مطربو البان سوري حتى يومنا هذا بألحانهم الخاصة.

عرض "شين جيه هيو" أربعة قواعد للمهرج الجيد: حسن المظهر، القدرة على ترديد أغاني البانسوري، وقوة الصوت، ومهارة العزف على الآلات الموسيقية المختلفة. ومن الغريب أن شرطه الأول كان حسن المظهر وليس الصوت. ولا بد أن حسن الصوت عامل مهم لنجاح المهرج في ذلك الزمان، فالمهرج الوسيم سيجذب جمهورًا أكبر من القبيح، وسيحصل، بالتالي، على أرباح أكثر. لكن "شين جيه هيو" لم يكن يعني بالضرورة وسامة الملامح، بل كان يقصد الالتزام بآداب غناء البانسوري. وقد أنتج فيلم كوري بعنوان "صوت الزهرة" عن علاقة "شين جيه هيو" بأول مغنية بان سوري في البلاد، وهي المطربة "جين تشيه صن 진채선". وكان البانسوري فنا غنائيًا رجاليًا بالأساس في عصر جوسون، لكن "شين جيه هيو" شجع "جين تشيه صن" على تعلم فن البانسوري وإتقانه. حتى أنه شجعها على الغناء في حفل أقيم بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم قصر كيونغ بوك متنكرة في شكل رجل. وعندما ذاع صيت "تشيه صن" في هان يانغ، وهو الاسم القديم لسيول، وازدادت شعبيتها بحيث تعذر عليها العودة إلى كوتشانغ، كتب "شين جيه هيو" أغنية عنها. كانت هذه الأغنية سببا في تشكك الناس في طبيعة العلاقة بين "شين" و"تشيه صن"، وظنوا أنها ربما تتعدى مجرد علاقة أستاذ بتلميذته. لكن المهم في الأمر ليس طبيعة علاقتهما، بل ما يهم هو أن عدم اهتمامه بالتقاليد وشجاعتها التي جعلتها تجرؤ على الغناء في الحفل الملكي وهي متنكرة في هيئة رجل شجع الكثير من الفتيات على اتباع خطواتها وخوض عالم فن البانسوري كمطربات.

"شيم تشونغا"، "جوك بيوكغا"، "تشون هيانغا"، "سوكونغا"، "هنغبوغا" هي أغاني البانسوري الخمس التي تغنى الآن. ويقال إنه في عصر "شين جيه هيو" كانت هناك 12 أغنية بانسوري، وكانت أعماله تشمل 6 أغانٍ من الـ12، خمسة من الأغاني الشهيرة التي صمدت حتى عصرنا هذا، وواحدة ضائعة بعنوان "بيونغانغ سويه تاريونغ 변강쇠타령". وكان البانسوري فنًا شعبيا للعامة. كانت تتوارثه أجيال وأجيال من العامة الأميين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، وهو ما شكل عائقًا في الحفاظ على هذا الفن بشكل منظم وبحيث يحتفظ برونقه الفني. هنا كان دور "شين جيه هيو" مهما، حيث عمل على إعادة ضبط وترتيب ألحان الأغاني بحيث تحتفظ بعذوبتها وتناغمها. كما قام بإدخال رؤى مغايرة في كلمات الأغاني. على سبيل المثال، هناك مشهد في أغنية سوكونغا تجتمع فيه الحيوانات البحرية مع ملك البحار وتتصارع فيما بينها على القوة والسلطة، قام هو بوصف ذلك المشهد من وجهة نظر موظف ذي رتبة متواضعة. وفي "جوك بيوك غا"، أضاف مقطعا يصف معاناة العامة وتضحياتهم وقلة حيلتهم أثناء الحرب. وبفضل "شيه جيه هيو" أصبح البانسوري من أهم الفنون التراثية الأيقونية في كوريا، لأنه هو من قام بتطوير فن البانسوري ومنهجته وإضافة الجانب الاجتماعي لأحداث قصصه.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: