فرقة عمر والإيسترن باور الكورية متعددة الجنسيات تعزف الموسيقى الكورية في المغرب

http://www.3ain.net

صدحت أنغام الموسيقى الكورية قد في العاصمة المغربية الرباط، حيث قدمت فرقة "عمر والإيسترن باور" القادمة من كوريا الجنوبية فقرة موسيقية دسمة يوم الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، أي في اليوم الرابع والأخير من مهرجان "فيزا فور ميوزيك" الخامسالذي أقيم على مسرح قصر "تازي" في الرباط.

وتتكون فرقة "عمر والإيسترن باور" التي تمارس أنشطتها الموسيقية في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية،من أربعة أعضاء ذوي جنسيات مختلفة.

وقد وضع حجر الأساس للفرقة كل من "عمر بن عسلة" و"زكي وائل" بعد هجرتهما من بلديهما المغرب ومصر عام 2016 واستقرارهما في كوريا الجنوبية، حيث جمعهما الشغف بكتابة الأغاني لـ"عمر" المغربي قائد الفرفة، والإيقاعات والألحان لـ"وائل" المصري.

وذلك مع لمسات العضوين الكوريين الآخرين هما "تيهيان" فنان الموسيقى الجاميكية الكاريبية الأفريقية "ريغي" وعازف الغيتار، و"أوه جيه أو" عازف الغيتار أيضا.

وتتجسد رؤية "عمر" و"وائل" الموسيقية بشكل أكثر توازنا،حيث تجمع بين التأثربفلكلوريات شمال أفريقيا حيث نشآ، مع مزيج من الموسيقى العالمية العصرية، ليقدما في أعمالهما تجسيدا سماعيا لحالات الحزن والسعادة والأمل والشوق والحب للمهاجرين من بلاد بعيدة عن موطنهم.

الجدير بالذكر أن مهرجان "فيزا فور ميوزيك" يهدف إلى تكوين حلقة وصل بين رواد المجال الموسيقي من دول أفريقيا والشرق الأوسط مع نظرائهم من القارتين الأوربية والآسيوية.

وقد أقيم ضمن مهرجان "فيزا فور ميوزيك" لهذا العام أكثر من 50 حفلا موسيقيا، شارك فيها حوالي 1500 شخص من رواد المجال الموسيقي حول العالم، من منتجين وفنانين وخبراء.





http://www.3ain.net