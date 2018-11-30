عرض فيلم يوم إفلاس الدولة وإشادات المسؤولين في الدائرة السينمائية بهذا الفيلم





بمناسبة يوم الثقافة، تم عرض فيلم بعنوان "يوم إفلاس الدولة"، والذي تدور أحداثه حول الأزمة الاقتصادية الكبرى التي وقعت في نهاية عام 1997 في كوريا وتسببت في نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي. لكن كوريا تغلبت على الأزمة، وحققت التنمية مرة أخرى، والآن يستطيع الشعب تذكر تلك الأزمة بكل راحة، لكن الجروح النفسية ما زالت في قلوب المواطنين.

يذكر أنه في نفس الوقت، تم بيع هذا الفيلم مسبقا إلى 17 دولة، وهو ما يدل على اهتمام الكثير من البلدان بهذا الفيلم وقصته. وأشاد المسؤولون في الدائرة السينمائية في تلك البلدان بهذا الفيلم قائلين إنه يدور حول لحظات مهمة من التاريخ الكوري. كما أشادوا بأداء الممثلين.

ويتزامن تاريخ عرض هذا الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا واليابان وبعض البلدان الآسيوية، مع تاريخ بدء عرضه في البلاد.