إنشاء كلية الدراسات العليا للثقافة الكورية

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في ظل أعداد الطلاب الأجانب الذين يواصلون دراستهم في كوريا من البلدان المختلفة، وفي مقدمتهم خريجون من قسم اللغة الكورية في بلادهم، ويواصلون مرحلة الماجستير أو الدكتوراه في الجامعات الكورية، تم إنشاء كلية للدراسات العليا متخصصة في الثقافة الكورية، لتعليم الطلاب الموهوبين الذين سوف يقودون تنمية الثقافة الكورية في العالم. حيث تشمل هذه الدراسات العليا بعض الأقسام مثل قسم الجمال الكوري، وقسم العروض والفنون، وقسم وسائل الإعلام، وقسم المحتويات الثقافية، إلى جانب قسم دمج الثقافة الكورية.

ومن بين هذه الأقسام، على سبيل المثال، ينقسم قسم دمج الثقافة الكورية إلى أربعة تخصصات، هي: الأغاني الكورية، وإدارة الثقافة الكورية، والدراما الكورية، والموسيقى العالمية. وبدلا من التركيز على الناحية النظرية، ستتركز المواد الدراسية على البرامج التنفيذية والتطبيقية لكي يستطيع الخريجون العمل في الموقع فور التخرج. وسيلقي المحاضرات خبراء في هذه المجالات، بدلا من الاساتذة المتخصصين في النظريات.

وأوضحت الجامعة أنها تخطط لتقاسم جميع المعلومات المتعلقة بالثقافة الكورية والتعليم المنظم لنشر المزيد من جوانب الثقافة الكورية عالميا. كما افتتحت جامعة "숭실" قسما لتعليم اللغة الكورية. ومن خلال تعليم المواد المتعلقة بتعليم اللغة الكورية، يستطيع الخريج الحصول على شهادة خاصة بتعليم الطلاب في المدارس. ويشمل ذلك المواد التي تعلم اللغة الكورية بلغات أجنبية، والمحادثة باللغة الكورية، ومادة اللغة الكورية العملية للمبتدئين. أعتقد أن هذه المواد ستكون مفيدة بالنسبة للطلاب الأجانب.