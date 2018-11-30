ميكي ماوس يزور كوريا الجنوبية لأول مرة

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زارت كوريا شخصية "ميكي ماوس"، التي تعد أشهر شخصيات والت ديزني، لأول مرة. حيث كشفت شركة والت ديزني كوريا عن صورة ميكي ماوس التي وصلت إلى البلاد في الساعة الثانية بعد ظهر أمس الأول. وظهر ميكي ماوس في الصورة بتعبيرات وجه ضاحكة ويرتدي ملابسه المعتادة. وبمناسبة مرور تسعين عاما على مولد هذه الشخصية الكرتونية المحبوبة عالميا، زار كوريا للقيام بمختلف الأنشطة.

وبعد وصوله إلى البلاد ذهب ميكي ماوس إلى صندوق الأطفال التابع لمؤسسة المظلة الخضراء وهيئة سيول للمواطنين حيث شارك في عملية تغليف هدايا الكريسماس التي سيتم تقديمها إلى أبناء الفئة المهمشة.

ومن المقرر أن يلتقي بعشاقه من الكوريين من خلال مختلف الفعاليات بما فيها لقاء مع عشاقه اليوم في سيول ورحلة في سيول في الأول من الشهر القادم وإذاعة خاصة لقناة ديزني في يوم الثاني منه.

وبهذه المناسبة زاد الاهتمام بالشخص الذي يرتدي قناع ميكي ماوس. وطبقا لمسؤول في دائرة الأفلام، لا يمكن لشخص عادي ارتداء قناع دمية ميكي ماوس. وبعد تلقي تدريبات خاصة، يجب عليه تكرار الحركات المحددة مسبقا.

تجدر الإشارة إلى أن شخصية ميكي ماوس ظهرت أول مرة في فيلم الصور المتحركة "السفينة البخارية ويلي" في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين وظل يتمتع بشعبية بين مختلف شعوب العالم على مدار تسعين عاما. كما تم استعراض الصورة الحالية لأول مرة في فيلم "فنتازيا" في عام ١٩٤٠ حيث أصبح أكثر الشخصيات المألوفة بين جميع شعوب العالم.