ارتفاع غير مسبوق في مبيعات رواية البنت كيم جي يونغ المولودة في عام ١٩٨٢

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تجاوز عدد النسخ المباعة من رواية "البنت كيم جي يونغ المولودة في ١٩٨٢" التي كتبتها الكاتبة "جو نام جو" مليون نسخة، بعد مرور حوالي عامين على صدورها في شهر أكتوبر من عام ألفين وستة عشر. وصرحت "سو هيو إن" رئيسة تحرير دار "مين أوم" لنشر الكتب بأن عدد النسخ المباعة من الرواية تجاوز مليون نسخة أول من أمس، بعد أن بيعت ثمانمائة وعشرين ألف نسخة من الكتب الورقية ومائة وثمانين ألف نسخة من الكتب الالكترونية.

يذكر أن بيع مليون نسخة من الروايات الكورية يجيء لأول مرة منذ تسع سنوات بعد رواية "اعتني بأمي" للكاتبة "سين كيونغ سوك" في عام ألفين وتسعة. كما أن رواية "كيم جي يونغ" تتناول مختلف أنواع التمييز الذي تعاني منه المرأة الكورية في المدارس والشركات وفي سوق التوظيف، إلى جانب تحمل مسؤولية تربية الأطفال وحدها مما أثار ردود فعل اجتماعية كبيرة. خاصة خلال العامين الماضيين اللذين شهد المجتمع الكوري فيهما تحولا كبيرا في مسألة الإحساس بالنوع، ظلت الرواية تُقرأ باستمرار مع الارتباط بمختلف الشؤون الاجتماعية سواء كانت كبيرة أم صغيرة.

وقد اشترى النائب البرلماني "كوم تيه سوب" عن الحزب الديمقراطي الحاكم ٣٠٠ نسخة من الرواية لإهدائها إلى متابعيه عبر فيسبوك في يوم المرأة العالمي في العام الماضي الذي صادف الثامن من مارس، كما أهدى النائب الراحل "روه هويه تشان" من حزب العدالة المعارض هذه الرواية إلى الرئيس "مون جيه إين" في التاسع عشر من شهر مايو من العام الماضي مما ساهم في ارتفاع شعبيتها.

وفي شهر فبراير الماضي ذكرت النائبة العامة "سو جي هيون" هذه الرواية وهي تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي. وفي شهر مارس الماضي قالت المطربة "ايرين" إنها تقرأ هذه الرواية مما أثار غضب بعض عشاقها من الرجال. ونتيجة لذلك ارتفعت مبيعات الرواية أيضا. ويرجع السبب في نجاح الرواية في بيع أكثر من مليون نسخة لتصبح الأولى من بين الروايات الكورية التي صدرت بعد العقد الأول من الألفية الثالثة، إلى اختيار مسألة الجنس وهي إحدى شؤون الاهتمام الرئيسية في الزمن المعاصر من خلال تصوير التمييز وعدم المساواة اللتين تتعرض لها المرأة في كوريا.

وقالت عالمة علم المرأة "بارك إيه اون سيل" إن النساء اللائي ولدن في عام ١٩٨٢ يعتبرن أول جيل كوري من النساء اللائي تلقين معاملة متساوية مع إخوتهن الرجال في بيوتهن وتعلمن مبدأ المساواة بين الجنسين في المدارس. وأضافت أن هؤلاء كن يتعرضن لمختلف المشاكل بما فيها دور الجنس في الشركات وحياة الزواج الذي يختلف عما تلقينه من تعليم في مرحلة نموهن، وانقطاعهن عن العمل بعد الإنجاب، لكنهن لم يقبلن التمييز باعتباره شيئا طبيعيا خلافا للأجيال السابقة. ولذلك تعاطف هذا الجيل الجديد من النساء مع مضمون الرواية. وقالت الناقدة الأدبية "سو إين يونغ" إن السر في بيع مليون نسخة يكمن في إشعار القارئات بقصصهن من خلال تناول إحدى المسائل التي تعتبرها النساء مسألة اهتمام عادي ومسألة اجتماعية في آن واحد.

من ناحية أخرى عرضت دار "مين أوم" للنشر طباعة التعليقات احتفالا ببيع مليون نسخة من الرواية بحيث تضم هذه الطبعة الخاصة خمس مقالات نقدية إلى جانب الرواية. وردا على السؤال عن احتمال اختلاف حياة كيم جي يونغ المولودة في عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين عن تلك المولودة في عام ألفين واثنين، قالت الكاتبة جو نام جو في لقاء نشر في الطباعة الخاصة إنها تؤمن بأن العالم يتقدم وأن الجيل القادم سيعيش حياة أفضل.

يذكر أن رواية "البنت كيم جي يونغ المولودة في عام ١٩٨٢" سيتم تصديرها إلى ١٦ دولة بما فيها فرنسا وإيطاليا واسبانيا. أما عن ترجمة هذه الرواية التي صدرت في تايوان في شهر مايو الماضي، فقد احتلت المركز الأول في المبيعات من الكتب الالكترونية عبر موقع " ليدمو" وهو أكبر مواقع الكتب الالكترونية هناك.