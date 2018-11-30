3 عادات سيئة تؤثر على صحتنا

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قد نمارس في حياتنا اليومية عادات سيئة تؤثر على صحتنا وتحد من طول عمرنا. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني الكوري، فإن متوسط العمر المتوقع للكوريين يبلغ 82.4 سنة، لكن العمر الصحي للكوريين الذي يمكن أن يعيش فيه الشخص بصحة جيدة دون مرض يبلغ حوالى 70 عاما. وهذا يعني أن الكوريين يقضون ما معدله 12 عامًا في حالة مرض أو ظروف غير صحية. إذن، ما الذي يجب علينا فعله لتقليل هذه الفترة؟

الجواب الصحيح هو اتخاذ عادات صحية جيدة. فمن خلال الاعتماد على العادات التي نقوم بها، يمكننا زيادة أو تقليل فترة حياتنا الصحية. والآن سنتعرف على ثلاث عادات سيئة تؤثر على صحتنا وتحد من طول عمرنا.

أولا: قضاء الكثير من الوقت في مشاهدة التلفزيون: فهناك عدد غير قليل من الناس الذين يقومون بتشغيل التلفزيون بمجرد عودتهم إلى المنزل. لكن قضاء الكثير من الوقت أمام التلفزيون يضرّ أكثر مما ينفع، حيث إنه يمكن أن يقلل من العمر المتوقع عن طريق إخماد نشاط المخ. ومن المعروف أن المخ يتطور بطريقة متوازنة عندما يتم تحفيز الجزء الأمامي ولكن عندما نشاهد التلفزيون يكون الجزء الأمامي غير نشط لأننا نركز فقط على الشاشة والصوت دون التفكير كثيرا عند مشاهدة التلفزيون، وهو ما يتسبب في تدهور المهارات المعرفية والتفكيرية تدريجيًا. وعلاوة على ذلك، كلما قضينا وقتا أطول في مشاهدة التلفزيون، كلما كانت أنشطتنا البدنية أقل، وبالتالي تزداد فرص زيادة الوزن، واحتمال الإصابة بالسكري أيضا. ولذلك حان الوقت للتوقف عن كثرة مشاهدة التلفزيون، ويمكنكم بدلا من ذلك الالتقاء ببعض الأصدقاء، أو تنظيف المنزل، أو أداء تمرينات بسيطة تساعد على حرق السعرات.

ثانيا: الإفراط في تناول اللحوم: فوجبات الطعام التي تحتوي على الكثير من اللحوم تعتبر من بين العادات التي تقلل من طول العمر، حيث يزيد استهلاك اللحوم المفرط من خطر الإصابة بسرطان القولون. ومن المعروف أن اللحوم الحمراء مثل لحم البقر، تُنتِج موادا مسرطنة في أثناء عملية الهضم، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون. كما يمكن للوجبات التي تعتمد على اللحوم أن تزيد من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية، وهو ما يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. وأيضا تؤدي الدهون الحيوانية إلى تلف الأغشية المخاطية لأنها تبقى في الأمعاء لفترة أطول من الخضروات والبروتينات.

ثالثا: شرب المشروبات الغازية بعد الوجبات: فليس من الجيد شرب المشروبات الغازية عادة بعد الوجبات. حيث تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكر، ولذلك إذا شربنا مشروبًا يحتوي على الكثير من السكريات، فسوف يمتص الجسم كمية أكبر من السكر أكثر مما يحتاجه. وعلى وجه الخصوص، يفرز الجسم مادة الإنسولين فورًا من أجل تخفيض نسبة السكر في الدم المرتفعة بعد تناول الطعام. وفي هذا الوقت، إذا شربنا مشروبات غازية تحتوي على السكر، فسوف يتم إفراز الأنسولين بشكل مفرط في الجسم نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو ما يضرّ بالبنكرياس ويزيد من خطر الإصابة بالسكري.