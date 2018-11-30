مسابقة الإلقاء باللغة العربية: تطورٌ ملحوظ كل عام





عقدت الملحقية الثقافية السعودية لدى كوريا الجنوبية الدورة السابعة من مسابقتها السنوية للإلقاء والتحدث باللغة العربية للطلاب الكوريين، يوم الثلاثاء 27 نوفمبر، في قاعة "ايه كيونغ" بجامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية.

وفي مقابلة خاصة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، أثنى الأستاذ الدكتور/ سامي عبد الوهاب، الملحق الثقافي السعوديّ، بالتطور الملحوظ في مستويات الطلاب المشاركين كل عام، وأعرب عن توقعاته بالأفضل في السنوات القادمة.

كما تحدث للقسم العربي سعادة السفير/ رياض المباركي سفير المملكة العربية السعودية في سيول، وأعضاء لجنة التحكيم: الدكتور/ خالد الصقير رئيس قسم اللغة التطبيقية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور عقيل الشمري رئيس قسم تدريب المعلمين في معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، والدكتور/ لي إين سوب الأستاذ في قسم الترجمة العربية الكورية بكلية الدراسات العليا في جامعة هان غوك للدراسات الأجنبية.

والتقى القسم العربي أيضا ببعض الطلاب الفائزين في المسابقة، حيث تحدثوا عن مشاعرهم بعد إعلان فوزهم، وقالوا إنهم سيشترون هدايا لأبويهم بالمبلغ النقدي للجائزة.