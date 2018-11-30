تسجيل المصارعة الكورية التقليدية في قائمة التراث العالمي لليونسكو

ⓒYONHAP News

قامت اليونسكو بقبول طلب مشترك بين الكوريتين، بتسجيل رياضة المصارعة التقليدية الكورية، المعروفة باسم "سيريم 씨름"، كأصل ثقافي غير ملموس.

وقد اختتمت الدورة الثالثة عشرة للجنة الدولية لصيانة التراث الثقافي غير المادي، التي عُقِدت في موريشيوس يوم الاثنين الماضي، قراراتها بإضافة هذه الرياضة إلى قائمة التراث، لتقبل بذلك الطلب المشترك بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وكان من المقرر أن تتم مراجعة الطلبات في وقت مبكر من يوم الأربعاء، لكنَّ اللجنة قدَّمت قرارها أخذًا في الاعتبار بأهمية التعاون بين الكوريتين.

ووفقًا لمسؤول في إدارة التراث الثقافي في سيول، فقد وافقت الدول الأعضاء في اللجنة على الطلب المشترك بالإجماع، دون إجراء عملية تصويت منفصلة.

والاسم الرسمي لهذه الرياضة هو: المصارعة الكورية التقليدية.

وفي البداية، كانت الكوريتان قد تقدمتا بطلبين منفصلين لتسجيل الرياضة، ولكن في أعقاب القمة المشتركة بين الكوريتين في أبريل، اقترحت سيول على بيونغ يانغ تقديم طلب مشترك. كما أرسل المدير العام لليونسكو مبعوثًا إلى بيونغ يانغ في وقت سابق من شهر نوفمبر، لتنسيق الجهود مع الجانب الكوري الشمالي.