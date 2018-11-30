كوريا الجنوبية تطلق محرك صواريخ جديد

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نجحت كوريا الجنوبية في اختبار محرك صاروخي مطور محليًّا، كجزء من مشروع إنتاج أول مركبة فضائية محلية.

وحلَّق الصاروخ لمسافة 430 كم، قبل أن يهبط بسلام في المياه الواقعة جنوب شرق جزيرة جيجو، وذلك بعد إطلاقه من مركز نارو الفضائي في كوهيونغ بمقاطعة تشولا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي.

وقال معهد أبحاث الفضاء الكوري إن الاختبار كان ناجحًا بالنظر إلى أن الاحتراق في المحرك استمر لمدة 151 ثانية، وهو أطول من الهدف الأولي البالغ 140 ثانية. كما حلق الصاروخ إلى ارتفاع 209 كم، وهو أعلى بمقدار 29 كم من حاجز نجاح التجربة.

ويشكل محرك الدفع الجزء الثاني من مركبة الإطلاق الفضائية الكورية المكونة من ثلاث مراحل، والمقرر إطلاقها في عام 2021. وسوف تستخدم المركبة خمسة من المحركات التي تم اختبارها.

وكان من المقرر أن يتم الإطلاق في الشهر الماضي، ولكن تم تأجيل التجربة لأسباب ميكانيكية.