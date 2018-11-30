البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة خلال العام

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رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 1.75% يوم الجمعة الماضي. وتعد هذه الزيادة الأولى من نوفمبر من العام الماضي.

وقد كان رفع سعر الفائدة متوقعًا على نقاط واسع، حيث أشار البنك المركزي عدة مرات في الأسابيع الأخيرة إلى استعداده لتضييق سياسته النقدية.

وفي مؤتمر صحفي عقب قرار سعر الفائدة، أوضح محافظ البنك المركزي لي جو يول أن حالة عدم الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة قد انتهت، بينما ظهر تحسن طفيف في نمو الوظائف من الناحية المحلية.

وعلى الرغم من الاقتصاد المتباطئ، فما زالت الديون الأسرية تسجل مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوزت أكثر من 1500 تريليون وون.

كما أن الفجوة بين أسعار الفائدة الكورية والأمريكية أثارت المخاوف من إمكانية تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.

وكان البنك يتعرض لضغوط من الحكومة التي تعتبر أن سعر الفائدة المنخفض يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات. وقد أحال لي إلى وزارة المالية قائلًا إن السياسة المالية للحكومة ليست توسعية بالقدر الكافي.

وقد اتفق المحللون على نطاق واسع على أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة ثابتًا في المستقبل القريب، في ضوء ضعف الاقتصاد.

في الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو في عام 2018 لكوريا الجنوبية من 2.9% إلى 2.7%. وهي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك توقعاته للنمو منذ أبريل الماضي.