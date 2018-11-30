إضاءة شجرة الكريسماس في كل أنحاء البلاد

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بمناسبة شهر ديسمبر، أقامت البلديات في جميع أنحاء المدن الكورية مراسم إضاءة شجرة الكريسماس العملاقة في الميادين المركزية احتفالا ببدء موسم الكريسماس.

كما تم تركيب أشجار الكريسماس الملونة في معظم الأماكن، حيث يتدفق الناس على تلك الأماكن لالتقاط الصور التذكارية.

وسيتم تنظيم مهرجان شجرة الكريسماس الثقافي في بوسان لعام 2018 الذي تم افتتاحه في آخر شهر نوفمبر، ويعتبر هذا المهرجان من أشهر وأبرز المهرجانات الشتوية في آسيا. ويتوقع أن يستمر المهرجان حتى يوم 6 يناير.