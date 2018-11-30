السياح يستمتعون بزيارتهم إلى سيول هذا العام أكثر من السنوات الماضية

ⓒ Getty Images Bank

وفقا لنتيجة استبيان أجرته بلدية سيول ومؤسسة سيول للسياحة حول أوضاع السياح الأجانب في سيول خلال الربع الثالث من هذا العام 2018 على 1500 سائح أجنبي زاروا سيول خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر، تبين أن هؤلاء السياح استمتعوا بزيارتهم لسيول بشكل مختلف عما كان يفعل السياح في الماضي.

فمثلاً السياح الأفراد يأتون إلى سيول ليس لشراء مستحضرات التجميل فحسب، بل الملابس والأحذية وغيرها من منتجات الموضة المتنوعة. وكذلك يأتي البعض لتجربة جميع جوانب ثقافة موجة هاليو من خلال زيارة المحلات الخاصة بمنتجات الكيبوب. وهذا بسبب التأثيرات الهائلة لنجوم الكيبوب، حيث زاد حجم المبيعات الخاصة بنجوم موجة هاليو من 10.3% إلى 14.4%، وزاد حجم مبيعات الملابس من 52% إلى 58%، والأحذية من 23% إلى 33%. بينما لا تزال مبيعات مستحضرات التجميل تحظى بأكبر شعبية من قبل السياح الأجانب. حيث ظل حجمها فوق مستوى 73%. كما شهدت المؤشرات الأخرى لسياحة سيول تحسناً طفيفاً بما في ذلك أيام الإقامة ومعدل إعادة الزيارة وحجم الإنفاق في التسوق ودرجات الرضا.

وقد زار سيول خلال شهر أكتوبر وحده مليون و200 ألف سائح بزيادة نسبتها 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما إجمالي عدد السياح المتراكم خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من هذا العام فقد بلغ حوالي 10 ملايين سائح. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 12 مليوناً في غضون هذا العام 2018.

وقال مدير قسم سياسة السياحة في بلدية سيول السيد كيم تيه ميونغ" إن البلدية تخطط لتطوير محتويات سياحية متنوعة لإتاحة المزيد من الفرص للسياح الأجانب للاستمتاع بالجوانب الجذابة والساحرة والمميزة التي تتمتع بها مدينة سيول، من خلال توفير برامج تجريبية طريفة وفريدة تتعلق بمنتجات الكيبوب ومنتجات الموضة أكثر.