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في إطار الجهود المبذولة لخلق فرص العمل لدى الشباب بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، أقيمت الدورة الرابعة من مؤتمر "هاكر تون" لعام 2018 في مقر بلدية سيول بحضور مائة من الشباب الكوريين لمناقشة قضية فرص عمل الشباب المثيرة للقلق والتفكير في حلول لها.

وفي المؤتمر اقترح الشباب المشاركون أفكارا جديدة عن فرص عمل ملائمة للشباب، لتطويرها من قبل الخبراء في مجال فرص العمل، ومن ثم تنفيذها من قبل بلدية سيول في سياساتها ومشروعاتها.

كما أعلنت بلدية سيول عن مسابقة للأفكار الجديدة الخاصة بفرص العمل للشباب خلال شهر أكتوبر، وحصلت على ٤٢ فكرة، واختارت منها خمس عشرة فكرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بمحاضرات خاصة بحضور الكاتبة المشهورة "بيون هيه يونغ" التي فازت بجائزة "شيرلي جاكسون" الأمريكية عن روايتها بعنوان "the hole" هذا العام فضلا عن جائزة "كيم يو جونغ" للأدب. ثم تم عرض أفكار ١٥ فريقا خاصة بفرص عمل الشباب، ثم عملوا على تجسيد وإثراء تلك الأفكار بعد الحصول على تعليقات المشاركين الآخرين حول المشاكل المحيطة بها. وبعدها تم إجراء مناقشة وتبادل للملاحظات من أجل إعداد طرق للتغلب على المشاكل، ثم إكمال الفكرة في النهاية.

وفاز بالمركز الأول فريق جامعة "سونغ سين" للبنات، وحصلت على جائزة عمدة مدينة سيول مع جائزة نقدية تقارب ثلاثة ملايين وون. يذكر أن فريق جامعة "سونغ سين" للبنات الذي اقترح فكرة "عمل تقديم خدمات للكلاب، أي التنزه مع الكلاب والتأكد من صحتها".