إنشاء غابات في العاصمة سيول للحد من الغبار الدقيق

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في إطار الجهود للحد من الغبار الدقيق، قررت بلدية سيول إنشاء غابات في حديقة جبل "تشو آن" في منطقة "نو وون" على مساحة تقارب ٣٥٩٠ مترا مربعا تقريبا. وسيتم بناؤها من خلال التعاون بين بلدية سيول وشركة "دونغ آه إس تي" الخاصة ومؤسسة المجتمع المدني "غابات الحياة"، وتعتبر هذه الغابات أول غابات حضرية تؤسس في المدينة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. وستتم زراعة ألفين ومائتين واثنتين وثلاثين من الأشجار التي تتميز بقدراتها العالية على مقاومة الغبار الدقيق وامتصاصه، وستُزرع مختلف أنواع وأحجام الأشجار من أجل تعظيم كفاءة تخفيف كثافة الغبار الدقيق إلى أقصى حد. وعند اكتمال عملية بناء هذه الغابات في المدينة، من المتوقع أن تتمكن من امتصاص اثنين وثمانين كيلوغراما من الغبار الدقيق سنويا.

يذكر أن بلدية سيول أبرمت اتفاقية عمل مع شركة "دونغ آه إس تي" الخاصة ومؤسسة "غابات الحياة" لبناء غابات حضرية. وبموجب الاتفاقية، توفر بلدية سيول الأراضي المطلوبة لبناء الغابات، وتقدم شركة "دونغ آه إس تي" دعما ماليا لهذا المشروع، أما مؤسسة غابات الحياة فتقوم بمهام تشكيل الغابات وإدارتها.

وبهذه المناسبة، أقامت بلدية سيول حدثا لزراعة الأشجار بحضور مائتي شخص من مواطني المنطقة، والمؤسسة والشركة وموظفي بلدية سيول في يوم الخميس الماضي.