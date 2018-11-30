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تم إطلاق القمر الصناعي الكوري "تشولّيان - 2 إيه" بنجاح، وهو أول قمر صناعي ثابت في مدار حول الأرض تطوره كوريا اعتمادا على تقنياتها الخاصة، كما أنه ثاني قمر صناعي كوري من نوعه.

ويشار إلى أن تقنيات هذا النوع من الأقمار الصناعية تقنيات متقدمة تجعل من الأقمار تستقر في نفس المكان وهي تدور من خلال الحفاظ على التوازن بين القوة المركزية وقوة الجاذبية الأرضية، كما يجب على هوائياتها أن تتجه إلى الأعلى وأن تحافظ على استقرار موضعها. ولذلك ظل عدد الدول التي تمتلك هذه التقنيات سبع دول فقط، هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والهند والصين وروسيا وإسرائيل.

وقد بدأت كوريا في تطوير القمر"تشولّيان - 2 إيه" في عام 2011، وسوف يقوم بمهام رصد حالة الطقس حول شبه الجزيرة الكورية خلال الـ10 سنوات القادمة خلفا للقمر "تشولّيان - 1". وبهذا أصبح بالإمكان تنفيذ رصد دقيق وسريع للأمطار الغزيرة الإقليمية ومسارات الأعاصير وغيرها، والتنبؤ بها، كما يمكن للقمر توفير معلومات عن حالة الطقس في الفضاء، بما في ذلك الانفجارات الشمسية.

وقد نجحت عملية إطلاق القمر الكوري، ولكن يمكن التأكد من النجاح النهائي بعد مرور حوالي 7 أشهر، حيث وصل القمر الآن إلى مدار على ارتفاع 35 ألفا و822 كيلومترا فوق الأرض، وتم التأكد من تشغيل نظامه الرئيسي على نحو طبيعي. وبعد مرور أسبوعين سيصل إلى مداره المستقر على ارتفاع 36 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض. وإذا تم التأكد من تشغيل كل أنظمته بشكل طبيعي بعد خضوعه لمختلف أنواع الاختبارات خلال الستة أشهر القادمة، فسوف يعتبر إطلاقه ناجحا بشكل كامل. وفي هذه الحالة من المتوقع أن يقدم القمر الصناعي مختلف أنواع البيانات عن حالة الطقس بدءا من شهر يوليو من عام 2019. وبالتالي، من المتوقع أن يصبح القمر "تشولّيان - 2 إيه" منصة لتطوير مختلف أنواع الأقمار الصناعية الكورية الثابتة فوق الأرض بعد ذلك.