شتاء أنسب فصل لإنقاص الوزن

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ما هو أفضل موسم لإنقاص الوزن في اعتقادكم؟ كثيرا ما يقال إن الصيف هو فصل جيد لإنقاص الوزن، لكن في الحقيقة يعتبر الشتاء أفضل موسم لإنقاص الوزن. وإذا كنتم قد توقفتم عن اتباع نظام غذائي بسبب برودة الشتاء أو بقيتم في المنزل فقط دون ممارسة الرياضة بسبب الطقس البارد، فسوف تفقدون الفرصة لتخفيض الوزن.

هناك عبء لممارسة الرياضة في الشتاء بسبب البرد، ولذلك فمن الطبيعي أن تزداد أوزاننا عندما يأتي الشتاء. لكن الخبراء يقولون إن الشتاء هو الوقت المناسب لإنقاص الوزن لأننا نستهلك كمية كبيرة من الطاقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم في الطقس البارد، وهو ما يكون ذا تأثير كبير في فقدان الوزن إذا مارسنا فقط بعض التمرينات. لذلك، إذا مارسنا التمارين الرياضية بنفس الطريقة في الشتاء، فسوف نحصل على لياقة أفضل من الصيف. وفي الواقع يقول الخبراء إنه في فصل الشتاء، يكون معدل الأيض الأساسي أعلى بنسبة 10% مقارنة بالصيف، كما أن التعرض لدرجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة يعطينا نفس التأثير الذي يمكن أن نحصل عليه من التمرين. ولذلك من الجيد القيام بتمرين الحمية في فصل الشتاء.

إذن، لماذا نكتسب وزنا في الشتاء؟ وفقا للخبراء، فإن فصل الشتاء يتميز ببرودة الطقس وقصر النهار، مما يؤثر على وزن الجسم، ويدعو الجسم إلى الميل إلى زيادة الوزن لأن تلك العوامل تؤدي إلى التكاسل عن أداء التمارين الرياضية التي تزيد من معدل حرق الدهون اليومي. ومع برودة الجو القارس، تتجمع بعض الكتل الدهنية في الجسم، لاسيما في منطقتي البطن والأرداف، ويعود ذلك للإقبال الشديد على تناول المأكولات بكثرة في هذا الفصل، إضافة إلى قلة الحركة التي تحول دون حرقها.

ولتفادي زيادة الوزن في فصل الشتاء، ينصح الخبراء بتجنب الاستسلام للكسل والخمول، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح، كالخروج يوميا في الهواء الطلق لمدة نصف ساعة على الأقل، لأن ذلك يحسّن المزاج ويفيد الجسم كثيرا.

وتجدر الإشارة إلى أن حمية الشتاء ليست جيدة فقط لفقدان الوزن، لكنها مفيدة أيضا لمنع نزلات البرد، حيث يكون من المرجح أن يُصاب الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بالبرد كثيرا في فصل الشتاء. لذلك، إذا مارستم الرياضة بانتظام في الشتاء، فإن نظام المناعة الخاص بكم سوف يتحسن، وسيكون ذلك مفيدا للوقاية من نزلات البرد وللصحة العامة أيضا.

ليس هذا فحسب، بل إن ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء جيدة أيضا لمنع الاكتئاب. وفي الحقيقة، يمتنع الكثير من الناس عن ممارسة الأنشطة الخارجية بسبب الطقس البارد في الشتاء، لكن في هذا الوقت يمكن الشعور بالاكتئاب بسهولة لأنه يتم تقليل كمية النشاط الحركي أيضا.

نحن نعرف جيدا أنه يمكن الإصابة بالاكتئاب إذا بقينا في المنزل باستمرار، أليس كذلك؟ إذن أنصحكم بعدم البقاء في المنزل بسبب البرد القارس، وبدلا من ذلك، ممارسة الرياضة بانتظام لكي نشعر بالسعادة والتغلب على المزاج السيّئ أيضًا. ولا بد من أخذ فترة كافية من النوم، حيث نحتاج في أشهر الشتاء إلى قسط من الراحة إلى جانب الحركة. وفي فصل الشتاء، تكون درجات الحرارة منخفضة والعضلات متوترة والمرونة ضعيفة، وبالتالي إذا مارسنا الرياضة فجأة، فقد تُصاب أربطة الكاحل أوالمفاصل. ولذلك يجب ألا ننسى أبدا القيام بممارسة تمارين التمدد قبل ممارسة الرياضة.