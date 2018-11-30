وقف جميع المناورات العسكرية الكورية الأمريكية

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من المتوقع ألا تجري المناورات العسكرية الكورية الأمريكية الكبيرة في ربيع العام القادم من أجل تعزيز جو الحوار مع كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ظلتا تجريان مختلف أنواع المناورات العسكرية المشتركة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تأهبا لأي حرب شاملة أو إقليمية. وفي هذا الإطار، هناك ثلاث مناورات رئيسية، هي: "مناورات أولجي حارس الحرية"، و"مناورات الحل الأساسي" و"مناورات فرخ النسر".

وتجري مناورات أولجي بطريقة المحاكاة بالكمبيوتر بأسلوب لعبة الحروب، حيث لا يتم تحريك قوات على أرض الواقع، أما المناورات الأخرى فتختلف عنها. فمناورات الحل الأساسي عبارة عن مناورات تمرين مركز القيادة، بينما مناورات "فرخ النسر" عبارة عن مناورات ميدانية تتحرك فيها القوات والمعدات العسكرية معا.

وإذا تم مزج مناورات الحل الأساسي بمناورات فرخ النسر فسيتم إجراء مناورات دفاعية شاملة للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي.

وكان من المقرر إجراء مناورات أولجي في شهر أغسطس من هذا العام ولكن تم إلغاؤها من أجل توفير جو ملائم للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. أما مناورات الحل الأساسي ومناورات فرخ النسر فتجري كل ربيع، وكان من المتوقع أن تجري في شهر مارس من عام 2019، لكن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية قررت تأجيلها، مما يعني وقف كل المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية الرئيسية الثلاث في الواقع.

وقد ظلت كوريا الشمالية تطالب بإصرار بوقف هذه المنوارات لأنها تشعر بتهديدات بسبب نشر الأسلحة الاستراتيجية التابعة للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية خلال فترة المناورات. ولهذا فإن وقف المناورات يمثل تنازلا كبيرا لصالح كوريا الشمالية، وخطوة جديدة للتغلب على حالة الركود في الحوار الكوري الشمالي الأمريكي.