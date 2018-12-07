برامج متعددة في الجامعات السعودية لطلاب اللغة العربية





يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع وفدا سعوديا مكونا من الدكتور عقيل الشمري رئيس قسم تدريب المعلمين في معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، المتخصص في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، والدكتور خالد الصقير رئيس قسم علم اللغة التطبيقي في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام، المتخصص في علم اللغة الاجتماعي.

وقد شارك الوفد الأكاديمي السعودي خلال زيارته لكوريا في ثلاثة أنشطة أساسية، هي: عقد دورة تدريبية لبعض متعلمي اللغة العربية في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية وغيرها من الجامعات في كوريا، والمشاركة في تحكيم الدورة السابعة من مسابقة الإلقاء والكتابة التي تنظمها الملحقية الثقافية السعودية في سيول، والمشاركة في مؤتمر الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها.

ويقول الوفد السعودي إن هناك نسبة معينة في الجامعات السعودية تُمنح للطلاب الأجانب الراغبين في دراسة اللغة العربية، حيث يوجد مثلا في جامعة الملك سعود العديد من البرامج ذات الصلة، كما ستفتتح جامعة الإمام في العام القادم دبلومة خاصة بعنوان "إعداد معلمي اللغة العربية كلغة ثانية"، وهي كلها برامج يمكن أن يستفيد منها الطلاب الكوريون دارسو اللغة العربية.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



