عرض العلم الإماراتي على الشاشات الرقمية في سيول

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تم عرض العلم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على الشاشات الرقمية المنتشرة في العاصمة سيول مؤخرا تماشيا مع الاحتفال بعيد الاتحاد الرسمي للإمارات.

وتم عرض العلم في العاصمة سيول يوم الثاني من ديسمبر الذي صادف الاحتفالات السنوية باتحاد إمارات الدولة السبع فيدراليا في عام 1971، في خطوة مماثلة لما قامت به حكومة أبوظبي بعرض العلم الكوري في أرضها يوم الخامس عشر من أغسطس الماضي، تماشيا مع احتفالات كوريا بعيد الاستقلال.

وعُرض العلم الإماراتي على اللوحات والشاشات الرقمية المثبتة على كل من المبنى المركزي للحكومة الكورية في العاصمة ومبنى حكومة العاصمة سيول وبرج جبل نام الشهير.

وبهذه المناسبة قالت وزارة الخارجية الكورية إن هذا العرض الخاص بالعلم في اليوم الوطني يحمل معنى رمزياً، للتأكيد على المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.