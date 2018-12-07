بوسكو الكورية تساعد الأطفال المعاقين في السعودية

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تبرعت شركة بوسكو الكورية للإنشاءات بكمية كبيرة من الأجهزة الطبية إلى الأطفال المعاقين في السعودية.

وفي لقاء صحفي أجراه "عوض الغمدي" الأمين العام لمركز رعاية الأطفال المعاقين أقيم يوم الثلاثين من الشهر الماضي في الرياض، أعرب عن الشكر للشركة الكورية وقال إن هذه التبرعات ستساهم في تحسين جودة معيشة الأطفال السعوديين المعاقين.

من ناحية أخرى، سيقام أول معرض في المتحف الوطني في الرياض من أجل التعريف بتاريخ وثقافة كوريا.

وصرحت السفارة الكورية لدى السعودية مؤخرا بأنها ستنظم معرضا حول تاريخ وثقافة كوريا من التاسع عشر من هذا الشهر إلى الرابع عشر من شهر مارس من العام القادم.

وأعرب السفير الكوري "جو بيونغ أوك" عن أمله في أن يتيح المعرض فرصة للشعب السعودي لفهم الثقافة الكورية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض سيأتي في إطار مشروع التبادلات الثقافية بين البلدين والذي بدأ منذ هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية.