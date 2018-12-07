الجمعية الكورية العربية تحتفل بعامها العاشر

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تحتفل الجمعية الكورية العربية هذا العام بالذكرى العاشرة على تأسيسها. وهذه الجمعية منظمة غير ربحية أنشأتها الحكومات والشركات والمنظمات ذات الصلة لتعزيز التبادلات والتعاون بين كوريا واثنتين وعشرين دولة عضوا في جامعة الدول العربية.

فبعد أن كانت العلاقات الكورية العربية مركزة نسبيا على المشاركة الاقتصادية، تم تأسيس الجمعية لتعزيز برامج التبادل والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافية والأكاديمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويتم تنفيذ برامج سنوية لدعوة وإرسال فرق فنية كورية وعربية، واستضافة مهرجانات ثقافية ومنتديات أكاديمية وبرامج تبادلات شبابية، لتعزيز التعاون المتبادل والتنمية بين الجانبين.

وبما أن الجمعية الكورية العربية هي المنظمة الوحيدة في آسيا التي تستضيف سنويًا مهرجانات ثقافية في كوريا وفي الدول العربية، فإنها تلعب دورًا مهمًا كقناة دبلوماسية ثقافية لربط الناس في كوريا والعالم العربي من خلال الثقافة.

ومن أهم أنشطتها وإنجازاتها: مهرجان الثقافة العربية الذي يستهدف إتاحة فرصة للكوريين لتجربة الثقافة الكورية كل عام. ومنذ عام ألفين وثمانية أقيمت إحدى عشرة دورة من المهرجان، دُعي فيها عدد كبير من الفنانين من خمس عشرة دولة عربية لإقامة معارض أو تقديم عروض على المسارح الكورية. وحضر حوالي مائة وثلاثين ألف شخص إجماليا إلى المهرجان حتى الآن.

كما تنظم الجمعية مهرجان الأفلام العربية من أجل تقديم الحياة اليومية للشعوب العربية وثقافاتهم بواسطة مختلف الأفلام العربية الحديثة. وحتى الآن أقيمت سبع دورات من مهرجان الأفلام العربية، شهدت عرض ثلاثة وسبعين فيلما تم إنتاجها في ثماني عشرة دولة عربية. وبلغ إجمالي عدد مشاهديها تسعة وثلاثين ألفا وواحدا وسبعين مشاهدا حتى الآن.

ويجب علينا أن نذكر قافلة الصداقة الكورية العربية التي تهدف إلى تقديم الثقافة الكورية بمحتوياتها التقليدية والحديثة إلى الشعوب العربية من أجل تشجيع موجة الثقافة الكورية في الدول العربية وتعزيز التفاهم المتبادل بين الكوريين والعرب. ونُفذ هذا البرنامج 11 مرة منذ عام ألفين وثمانية في إحدى عشرة دولة عربية، وحضر فعاليات القافلة حتى الآن حوالي ثمانين ألف شخص.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم الجمعية عددا من الفعاليات والأنشطة ذات الصلة للمساهمة بقوة في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة بين الكوريين والعرب. وبهذه المناسبة السعيدة من المتوقع أن يعقد سعادة سفير سلطنة عُمان الذي يرأس مجلس إدارة الجمعية الكورية العربية، لقاء صحفيا في مقر السفارة يوم الثالث عشر من هذا الشهر.