تبادل علمي في مجال الدراسات الإسلامية

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التقى البروفسور الشهير عالميا "فريد اسحق" بعدد من الطلاب والعلماء الكوريين خلال أمس واليوم في جامعة سيول الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن البروفسور فريد يعمل الآن في جامعة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا ويعتبر من كبار الأكاديميين في علوم القرآن والعلوم الإسلامية.

وتغطي بحوثه مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الدراسات القرآنية والإسلام التقدمي والجنس والعدالة البيئية والمسلمين في جنوب إفريقيا وفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" والإسلام. وقد أصدر حتى الآن ثمانية كتب وعددا من المقالات العلمية، منها "القرآن والتحرير والتعددية: منظور إسلامي للتضامن بين الأديان ضد القمع".

ومنها أيضا كتاب بعنوان "إيجاد طريق للمسلم في العالم اليوم"، وقد تُرجم هذا الكتاب إلى اللغات الألمانية والروسية والمجرية والليتوانية والبرتغالية والإندونيسية.

وينظم قسم اللغات الآسيوية والثقافات في جامعة سيول الوطنية سلاسل من محاضرات العلماء البارزين، وفي هذا الإطار ألقى البروفسور فريد اسحق أمس محاضرة خاصة بعنوان" استرجاع الإسلام: بناء المسلم الصالح في الدراسة المعاصرة للدين"

وقد قدم في محاضرته منظوراً وتحليلاً لمفهوم "استبدال الإسلام" - الإسلام كموضوع لمحاولات الآخرين لإنقاذه، خاصة فيما يتعلق ببناء "المسلم الصالح" الذي يتماشى مع المفاهيم المعاصرة مثل حقوق الإنسان والتعددية وعدم العنف وأنماط التفكير الغربية والوجود.