السفارة السودانية تقيم احتفالا في وداع أول فوج سياحي كوري إلى السودان

ⓒ YONHAP News

أقامت السفارة السودانية في سيول اليوم الخميس احتفالا ومعرضا سياحيا في مقرها، احتفالا بوداع الفوج السياحي الكوري الأول إلى السودان الذي يتكون من 28 سائحا. وحضر الحفل عدد من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأفريقي، إلى جانب السفير "يون هو تشيه" رئيس مؤسسة "كوريا – أفريقيا"، والسفيرة "جونغ هيون جونغ" مديرة إدارة أفريقيا في وزارة الشئون الخارجية الكورية، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع السياحة، وأعضاء الفوج السياحي، وممثلي الأجهزة الإعلامية الكورية، بالإضافة إلى أفراد الجالية السودانية في كوريا .

واشتمل الحفل على عرض بالفيديو للمقومات السياحية الكبيرة التي يذخر بها السودان وجمال التنوع الثقافي والطبيعي وحضارته الضاربة في عمق التاريخ، وتم في الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين السفارة وإحدى كبرى وكالات السفر الكورية، كما صاحب الاحتفال مأدبة غداء للطعام السوداني قدمت خلالها أصناف مختلفة من الأطعمة والمشروبات السودانية التقليدية .

وألقى سعادة السفير "الريح محمد حيدوب" سفير السودان لدى كوريا كلمة قال فيها إن اليوم يمثل لحظة تاريخية مشهودة تم انتظارها طويلا لفتح الطريق أمام الأفواج السياحية الكورية إلى السودان، كما استعرض السفير "حيدوب" الإمكانيات السياحية والجمالية الضخمة التي يتمتع بها السودان.





ⓒ YONHAP News