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البرلمان الكوري يصادق على مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم

يسعى البرلمان الكوري إلى المصادقة على مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم في جلسته العامة التي تعقد اليوم الجمعة.

وتجيء المصادقة على هذا المشروع بعد أن توصل زعيما التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى اتفاق بهذا الشأن أمس الخميس دون موافقة أحزاب المعارضة الثلاثة الصغيرة.

يذكر أن أحزاب المعارضة الثلاثة الصغيرة، وهي: حزب الإصلاح المستقبلي، وحزب العدل، وحزب السلام الديمقراطي، تدعو إلى المصادقة المتزامنة على مشروع ميزانية العام القادم ومشروع إصلاح نظام الانتخابات العامة الذي يتميز بتطبيق نظام التمثيل النسبي المرتبط بمعدل التأييد الحزبي.

ولكن في حقيقة الأمر، لن يكون نظام التمثيل النسبي المرتبط بمعدل التأييد الحزبي لصالح الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي، وعلى هذا الأساس تخلى الحزب الحاكم عن الحزبين الصديقين له، وهما حزب العدل وحزب السلام الديمقراطي، كما تخلى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي عن التحالف بين أحزاب المعارضة، وذلك من أجل مصالحهما.

وبموجب نظام التمثيل النسبي المرتبط بمعدل التأييد الحزبي، يتم توزيع مقاعد التمثيل النسبي على الأحزاب بناء على معدل التأييد الذي يحصل عليه كل حزب في الانتخابات العامة، وهو ما يؤدى إلى حصول الأحزاب الصغيرة على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان.

وكانت أحزاب المعارضة الثلاثة الصغيرة قد حذرت من احتمال أن تتأثر عمليات مراجعة ميزانية الحكومة للعام القادم إذا لم يستجب الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي لدعوتها بعقد اجتماع بين الأحزاب السياسية الخمسة لبحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وخلاصة القول، إن الحزب الحاكم استطاع الحفاظ على الميزانية الخاصة بالمشروعات الرئيسية للحكومة بما فيها ميزانية صندوق التعاون بين الكوريتين.

أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فقد استطاع أيضا تخفيض ما مجموعه 5 تريليونات وون من إجمالي قيمة ميزانية الحكومة للعام القادم.