الحساب الجاري يحقق فائضًا

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قال بنك كوريا المركزي إن كوريا الجنوبية حققت فائضًا في الحساب الجاري، للشهر الثمانين على التوالي، في أكتوبر الماضي.

وقد أظهرت البيانات الأولية التي نُشِرت يوم الخميس الماضي أنَّ كوريا الجنوبية حققت فائضًا في الحساب الجاري بقيمة 9.19 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

وقد انخفض الفائض عن شهر سبتمبر، لكنه يمثل ارتفاعًا حادًّا عن مستوى العام الماضي، الذي سجَّل 5.72 مليار دولار في أكتوبر.

وبلغت قيمة الصادرات في شهر أكتوبر الماضي 57.2 مليار دولار، أي بزيادة تقارب 29% عن العام السابق.

وارتفع فائض حساب السلع والبضائع في كوريا الجنوبية ليسجل 11 مليار دولار في أكتوبر، بينما ظل حساب الخدمة يسجل عجزًا بقيمة 2.22 مليار دولار خلال الشهر نفسه.

وبهذا ظل الحساب الجاري في كوريا الجنوبية يحقق فائضًا منذ مارس 2012.

وقد أظهرت التقارير الصادرة يوم الخميس الماضي اقتصادًا قويًّا يقوده التصدير. ومع ذلك، فقد قال محللون وخبراء إن الأرقام تعكس أيضًا التراجع في نفقات الاستيراد.

وأشار المحللون إلى أن الاقتصاد الكوري لا يمر بحالة جيدة، وأن الفائض الذي تحقق لا يرجع بالضرورة إلى تحسن الصادرات، وإنما يشير إلى أن البلاد لا تستورد بقدر ما تصدر. كما أن ارتفاع الديون المنزلية يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والواردات إلى أقل من المتوقع، ونظرًا لتراجع الاستهلاك لا يمكن توقع أن يتعافى الاقتصاد بصورة كاملة.

وبذلك يظل الاقتصاد الكوري يواجه تحديات خطيرة أخرى، بما في ذلك تصاعد النزعة الحمائية في الولايات المتحدة، والتوترات بين الإدارة والعمال حول الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لساعات العمل.

ومن ناحية أخرى، قال هونغ نام كي، المرشح لمنصب وزير المالية الجديد إن هدف سياساته هو بناء مجتمع شامل يتسع للجميع، ويعتمد على الاقتصاد العادل والنمو الابتكاري. كما أعاد التأكيد على التزام الإدارة بمبادرة النمو القائم على زيادة الدخل، لكنه ألمح إلى إبطاء وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور.

وخلال جلسة التأكيد البرلمانية، قال هونغ إنه يتوقع حدوث صدمات في السوق مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4% هذا العام، ثم زيادته بنسبة 10.9% في العام المقبل.

وعندما سئل حول ما إذا كان يعتقد أن البلاد تمر بحالة ركود اقتصادي، أشار هونغ إلى أن اقتصاد البلاد حقق نموًّا خلال الربعين الماضيين، وأضاف أنه سيضع التدابير اللازمة لمنع الركود.

وقال هونغ إنه على الرغم من تحسن الاستهلاك والصادرات، فإن الاقتصاد في وضع صعب بسبب تباطؤ الاستثمار وتراجع العمالة إلى جانب بطء توزيع الدخل. ومع ذلك، شدد على أن النتائج الناجمة عن سياسة النمو القائم على زيادة الدخل ستنعكس في المؤشرات الرئيسية، بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل.