برنامج الفضاء الكوري الجنوبي

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تم إطلاق القمر الصناعي الخاص بالأرصاد الجوية بنجاح من مركز فضاء فرنسي يقع في أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي. وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن القمر الصناعي متعدد الأغراض "تشوليان - 2 إيه" قد تم إطلاقه على متن مركبة الإطلاق "آريان - 5"، من مركز غويانا الفضائي، وقد تمكن من الاتصال الأولي بنجاح بالمحطة الأرضية.

وقد مثَّل هذا نجاحًا في إطلاق أول قمر صناعي للطقس في البلاد، يتم بناؤه باستخدام تكنولوجيا محلية بالكامل.

وبعد حوالي 40 دقيقة من الإطلاق، أجرى القمر الصناعي اتصاله الأول بالمحطة الأرضية في دونغرا بأستراليا.

ويعتبر القمر الصناعي "تشوليان - 2 إيه" قمرًا متعدد الأغراض، ويهدف إلى تعزيز نظام مراقبة الطقس.

وقد طور القمرَ الصناعيَّ المعهد الكوري للبحوث الفضائية، وسيتم إجراء عمليات اختبار لمدة 6 أشهر، قبل تقديم خدمات معلومات الطقس للأعوام العشرة القادمة، من ارتفاع 26 ألف كم فوق سطح الأرض.

وتأتي عملية الإطلاق بعد سبع سنوات ونصف من بدء المعهد في تطوير القمر الصناعي.

وعلى عكس القمر السابق "تشوليان - 1"، الذي يقدم صورًا باللونين الأبيض والأسود، يأتي القمر الأخير مع نظام تصوير متطور يمكنه توفير صور ذات دقة لونية أعلى.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين التنبؤ بالأعاصير، وهو الأمر الذي تعرض لانتقادات سابقة لعدم دقته.

كما تتوقع وكالة الأرصاد الجوية أن يكون القمر الجديد قادرًا على جمع الصور لجسيمات الغبار الناعم بدقة أكبر، وكشف الأمطار الغزيرة قبل ساعتين على الأقل من سقوطها.