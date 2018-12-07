جولة الرئيس مون جيه إين الخارجية

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اتفقت كوريا الجنوبية ودولة جنوب أفريقيا على توسيع التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما، وزيادة التبادلات بين مواطني البلدين، خلال القمة بين الرئيس مون جيه إين والرئيس سيريل رامافوسا، التي انعقدت يوم السبت الماضي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

وأبرز الجانبان التاريخ الطويل للصداقة بين البلدين، التي تشكلت بعد مشاركة جنوب أفريقيا في الحرب الكورية.

كما أشار الرئيس مون إلى أن جنوب أفريقيا هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في أفريقيا.

واتفق الزعيمان على الحاجة إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتبادلات الإنسانية بين البلدين.

كما أعرب الرئيس مون عن امتنانه لجنوب أفريقيا، العضو المناوب حاليا في مجلس الأمن الدولي، على دعمها لجهود سيول لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه أشاد رئيس جنوب أفريقيا بجهود سيول، وتعهد بأن بلاده ستواصل دعمها لبناء السلام الدائم في المنطقة.

وتعد القمة بين مون ورامافوسا هي أول قمة بين زعيمي البلدين خلال ستة سنوات.

كما اتفق الرئيس الكوري مون جيه إين والرئيس الأرجنتيني ماوريسو ماكري على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، جاء ذلك في القمة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي أيضًا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

وتعهد الرئيسان بمواصلة المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية والكتلة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية، المعروفة باسم ميركوسور، والتي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ورحب الرئيسان بمقترح تطوير الشراكة الشاملة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة. وأعرب مون عن أمله في زيادة مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية والموارد في الأرجنتين. ويعد ذلك الاجتماع هو الأول من نوعه منذ ١٤ عاما، بعد زيارة الرئيس الكوري السابق روه موه هيون إلى الأرجنتين في عام ٢٠٠٤.

وعلى صعيد آخر، عقد الرئيس مون محادثات يوم الثلاثاء الماضي مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن، بحثا خلالها سبل تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون فى مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة "أوكلاند"، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والبحوث في القارة القطبية الجنوبية.

وقال المكتب الرئاسي في سيول إن الجانبين أكدا على أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، وفرت أساسا قويا لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك. واتفق مون وآردن على تطوير المزيد من مشروعات التعاون التي تفيد الشعبين، في الصناعات الزراعية التي تتمتع نيوزيلندا فيها بقوة تنافسية، وكذلك في البنية التحتية وقطاعات البناء التي تتفوق فيها كوريا الجنوبية.

واتفق الجانبان أيضًا على تشجيع الأبحاث المشتركة في الصناعات الجديدة، مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد شدد الرئيس مون، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع آردرن، على ضرورة التأكد من أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتقبة إلى سيول، سوف تعزز جهود نزع السلاح النووي، وتؤدي إلى المزيد من التقدم في هذا الاتجاه.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الزيارة يمكن أن تتحقق في غضون هذا العام.

وقد عاد الرئيس مون يوم الثلاثاء الماضي إلى سيول بعد أن قام بجولة خارجية استمرت لمدة ثمانية أيام، وشملت جمهورية التشيك والأرجنتين ونيوزيلندا.