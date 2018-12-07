الحجم التراكمي لمبيعات ألبومات فرقة بي تي إس يتجاوز 10 ملايين نسخة

تجاوز العدد التراكمي لمبيعات ألبومات فرقة "بي تي إس" 10 ملايين نسخة.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية وقائمة "كاون" الموسيقية إن الحجم التراكمي لمبيعات ألبومات الفرقة قد بلغ 10 ملايين و23 ألفا و81 نسخة خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 الذي بدأت فيه الفرقة نشاطها الغنائي، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث تم بيع 50% منها خلال هذا العام.

وقد قامت فرقة "بي تي إس" بإصدار 12 ألبوما في كوريا منذ أن كشفت عن ألبومها الأول بعنوان "تو كول فور سكول".



