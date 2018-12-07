انتهاء المسح المشترك بين الكوريتين على ممر مائي عند مصب نهر الهان

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن عملية المسح المشترك بين الكوريتين على ممر مائي عند مصب نهر الهان قد انتهت بعد 35 يوما من بدء إجرائها.

وبهذا ستتمكن السفن المدنية من الكوريتين من الملاحة بشكل حر وآمن في منطقة مصب نهر الهان اعتبارا من العام القادم، حيث ستكون هذه المنطقة رمزا جديدا للسلام بين الكوريتين.

وكان فريقان من الكوريتين يتكون كل منهما من 10 أعضاء من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والخبراء المدنيين، قد أجريا المسح المشترك على الممر المائي عند مصب نهر الهان باستخدام ست سفن كورية جنوبية متخصصة في عمليات الأبحاث.

وتم من خلال هذا المسح قياس عمق قاع الممر المائي والعمل المسموح به لملاحة السفن هناك، حيث تم العثور على 21 صخرة مغمورة في قاع الممر المائي.

وستقوم الوكالة الوطنية الكورية الجنوبية للهيدروغرافية والأوقيانوغرافية، بناء على نتائج المسح، برسم خريطة ملاحية خاصة بمصب نهر الهان، وتزويد السفن المدنية بها بعد إجراء مشاورات مع كل من وزارة الشؤون البحرية والمصائد ووزارة الدفاع.

وقد جاء هذا المسح تنفيذا للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي خلال الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين.

وبموجب اتفاقية الهدنة التي تم توقيعها في عام 1953 لوقف الحرب الأهلية الكورية، يمكن للسفن المدنية من الكوريتين تسيير رحلاتها في منطقة مصب نهر الهان دون أي قيود، ولكن مازالت هذه العملية محظورة لأسباب عسكرية وخوفا من احتمال حدوث اشتباكات عسكرية داخلها.

وإذا تم السماح للسفن المدنية بالملاحة فعليا وبشكل حر وآمن في هذه المنطقة، فسيكون ذلك رمزا للسلام بين الكوريتين، وسيعلب دورا في تحقيق استفادة اقتصادية من خلال استخراج المواد الإنشائية من قاعها، بما فيها الرمال والحصى، ومنع تعرض المناطق المجاورة للفيضانات.