© Getty Images Bank

نتعرف على شركة "أليثيو Alethio" التي نجحت في تطوير تقنية لتصوير الأجنة بالموجات فوق الصوتية.





مدير الشركة "كيم دا أون 김다운" :

تم تأسيس الشركة قبل عامين، وهي شركة متخصصة في صناعة منصات تحويل مستندة على تقنية الذكاء الاصطناعي. قرأت العديد من الحكايات الخيالية من أجل البحث عن الاسم المناسب لشركتي. ووجدت في حكاية "البوصلة الذهبية" إشارة إلى "ألثيومتر Alethiometer" وهي الوحدة القياسية التي يقال إنها تقيس الحقيقة، وهو ما جعلني أطلق اسم "أليثيو Alethio" على شركتي. الاسم هو تعبير عن أمنياتي في تطوير شيء جديد لم يخطر على بال أحد من قبل، شيء قادر على تصوير وجه طفل ما زال داخل رحم أمه. تقنيتنا تستطيع تحويل الصور ثلاثية الأبعاد لجنين عمره سبعة أشهر داخل رحم أمه بواسطة الموجات فوق الصوتية لتوضيح الكيفية التي سيكون عليها شكله عند مولده.





قبل تكوين شركته، كان السيد "كيم" يعمل في معهد متخصص في البيانات الكبيرة تابع لشركة سام سونغ. وهناك بدأ اهتمامه بما يعرف باسم "التعلم العميق"، وهو نوع من الذكاء الصناعي، عبارة عن خوارزمية بالكمبيوتر تستطيع تعلم أداء مهام جديدة تماما كما يفعل البشر. وبعدها التحق بالمعهد المتطور للعلوم والتكنولوجيا، وفي أثناء دراسته هناك، تمكن بالمصادفة من مشاهدة صور خاصة بأجنة في مرحلة التكوين تم التقاطها بواسطة زملاء له يعملون في مواقع مختلفة داخل شبكات التواصل الاجتماعي. وخطرت له فكرة تصوير الشكل الذي سيكون عليه الطفل بعد ولادته.





مدير الشركة "كيم دا أون 김다운" :

تقنيتنا مؤسسة على "شبكات توليد خوارزمية تنافرية" وهو أمر مهم جدا في مجال التعلم العميق، ويمثل تقنية جديدة تماما في مجال الذكاء الصناعي، كانت قد رأت النور للمرة الأولى في عام 2014. الوالدان عادة ما يكونان قلقين على شكل الطفل القادم قبل أن يرياه للمرة الأولى. تقنيتنا صارت تمكنه من ذلك وبدرجة كبيرة من الوضوح والدقة. صار من شبه المألوف الآن تطبيق خوارزميات التعلم الدقيق على كاميرات التعرف على الوجوه. ومن خلال تطوير تلك التقنية يمكن إظهار صورة الجنين بشكل مماثل للصورة الحقيقية. لا يمكن بالطبع إظهار مثل تلك الصور بشكل عشوائي، إذ أن هناك حاجة ماسة لخواص محددة ثلاثية الأبعاد تعمل بواسطة الموجات فوق الصوتية.





وتعتبر "أليثيو" أول شركة في العالم تتمكن من تطوير تلك التقنية التي احتاجت لجهود وتجارب مضنية.





© ALETHIOمدير الشركة "كيم دا أون 김다운" :

عادة ما يكون الوجه في صورة الجنين قبل الولادة مغطى بواسطة اليدين أو القدمين أو المشيمة، مما يعني أن التصوير المباشر لن يظهر ملامح الطفل. كان علينا أن نبحث عن التقنية التي يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة. كان الأمر تحديا صعبا في البداية واحتاج للعديد من التجارب والمحاولات التي تجاوز عددها مائة على مدى ستة أشهر متتالية حتى نجحنا أخيرا.





تتكون فرق البحث التابعة للشركة من عدد من الخبراء المتعمقين في هذا المجال الجديد والصعب. وبعد إجراء العديد من التجارب والمحاولات والتصحيحات المتكررة، نجحت الشركة في تطوير تقنيتها الخاصة لتصوير وجه الجنين من خلال الموجات فوق الصوتية لإعطاء الشكل الحقيقي للطفل عند ولادته. وبفضل هذه التقنية تلقت الشركة دعما استثماريا من شركة "نيفر Naver" التي تعد أكبر بوابة إنترنت في كوريا.





مدير الشركة "كيم دا أون 김다운" :

عندما كنت طالبا في الدراسات العليا، شاركت في منتدى استثماري نظمته شركة "نيفر" في كليتنا. بعد إحدى جلسات المنتدى، تناول بعض الطلاب والمسؤولين في "نيفر" وجبة دجاج. كان يجلس بجانبي مسؤول في الشركة، وسألني في أثناء نقاش بيننا إن كنت أخطط لتأسيس شركة خاصة بي. أطلعته على ما يدور بخلدي وقدمت له بعض الصور والرسومات الخاصة بالأجنة التي أعددتها في هذا الشأن. اندهش ولم يصدق في البداية. واشترك معنا في النقاش مسؤولون آخرون من الشركة، وهو ما قاد لمنحي مساعدة استثمارية من قبل شركة "نيفر" التي شجعتني على المضي قدما في أبحاثي وبدأنا في التعاون سويا.





وبالتعاون بين شركته المبتدئة والواعدة وبين بوابة الإنترنت الأكبر في كوريا، بدأ المشروع الاستثماري بجدية في عام 2015. ولكن لم يكن الأمر ميسورا أو سهلا بأي شكل. ولفتت هذه الشركة الأنظار مجددا في عام 2018 خلال مشاركتها في مناسبة خاصة بالشركات المبتدئة في اليابان، وهو ما دفعها للبحث عن أسواق أخرى خارجية أكثر اتساعا.





مدير الشركة "كيم دا أون 김다운" :

كانت الصين من بين الأسواق الخارجية المستهدفة حيث وجدت هذه الفكرة رواجا واهتماما شبيها لما حدث في السوق الكورية. وجدنا أن الأذواق الكورية والصينية متشابهة في هذه الناحية. وكان الأمر مشجعا جدا لشركتنا، حيث إن 18 مليون طفل يولدون في الصين سنويا وهي نسبة كبيرة جدا، والكثير من الآباء يتوقون لمشاهدة الطفل الوحيد المتاح لهم إنجابه قبل الولادة والتأكد من أنه سالم وبخير.





من المنتظر أن تبدأ هذه الشركة الكورية الصغيرة عمليات التسويق التجاري لمنتجاتها خلال هذا الشهر بالتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات المتخصصة، مثل مستشفيات الولادة ودور رعاية الطفولة، ويبدو أن النجاح سيكون حليفها نظرا لما بذلته من جهود واستعدادات لازمة.