الجدل حول نظام ساعات العمل المرن

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تخطط الحكومة الكورية لتمديد نظام ساعات العمل المرن، وهو ما يحظى بالكثير من الاهتمام في الأوساط الاقتصادية والتجارية. وفي هذا السياق، تنوي الحكومة تمديد الفترة التجريبية لهذه الخطة، فيما تعترض النقابات العمالية بشدة على تلك التوجهات.





"تشيه بي غُن 최배근" أستاذ الاقتصاد في جامعة "كونكوك" :

كما يظهر من الاسم الذي يطلق على هذا النظام، فهو نظام يتسم بالمرونة من حيث زيادة أو نقصان ساعات العمل كما تحددها إدارة العمل حسب مصلحة العمل وبمقتضى الضرورة، ولكن في إطار الحد الأقصى المسموح به قانونا. فبموجب هذا النظام، من حق الشركات تمديد عدد ساعات العمل عند اشتداد الحاجة للمزيد من العمل، وتقليلها حين لا يكون هناك عمل كثير، وكل ذلك في إطار العدد الأسبوعي المحدد بـ52 ساعة. وقد بدأ تطبيق هذا النظام على أساس تجريبي لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الشركات تطالب تمديد الفترة لمدة ستة أشهر أو حتى عام كامل لاعتبارات عملية.





النظام الجديد يتيح للشركات زيادة أو نقصان عدد ساعات العمل اليومي حسب ظروف العمل في إطار الحد الأقصى المحدد قانونا. وبمقتضى تعديل على قانون العمل في كوريا، تقرر تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعي في الشركات الحكومية والخاصة التي يعمل لديها أكثر من 300 موظف من 68 ساعة إلى 52 ساعة بدءا من الأول من يوليو الماضي. وقد واجهت تلك السياسة الجديدة انتقادات من عدة جهات حيث إنها لم تعكس بصورة سليمة واقع بعض الصناعات التي تتطلب عملا مستمرا. وإزاء ذلك، تم استحداث نظام العمل الأسبوعي المرن.





"تشيه بي غُن 최배근" أستاذ الاقتصاد في جامعة "كونكوك" :

الكثير من الشركات الكورية تعتمد على العمالة الرخيصة بساعات عمل أطول. لكن النظام الجديد يؤثر سلبا على القدرات التنافسية لتك الشركات. وفي حالة تطبيق ذلك القانون الجديد بشكل حازم فقد تضطر بعض تلك الشركات للخروج من دائرة العمل نهائيا. الأمر إذن هو مشكلة لتلك الشركات. كذلك فإن بعض الشركات تحتاج لشهور محددة من العمل المركز وليس لديها إلا القليل من العمل في أشهر أخرى. ويرى البعض أن الصناعات المختلفة لديها ظروف ومعايير عمل مختلفة، مما يجعل من الصعب تطبيق معيار واحد محدد عليها جميعا.





وبسبب هذه التحفظات من قبل العديد من الشركات، قررت الحكومة والأحزاب السياسية تمديد الترتيبات المتعلقة بنظام العمل المرن لمدة عام، لكن هذا القرار ووجه أيضا بمعارضة كبيرة من النقابات العمالية.





"تشيه بي غُن 최배근" أستاذ الاقتصاد في جامعة "كونكوك" :

بموجب النظام الراهن الذي يحدد ساعات العمل الأسبوعية بـ52 ساعة كحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر، فإن أي عامل يعمل لأكثر من 52 ساعة في الأسبوع يصبح مستحقا لأجر إضافي عن هذه الأشهر الثلاثة. لكن في حالة التمديد لمدة عام مثلا فإن الشركات لن تكون مضطرة لدفع أجور إضافية عند حساب متوسط ساعات العمل الأسبوعية خلال عام كامل. وهذا قد يعني نقصانا في دخل العامل بسبب عدم قدرته على الحصول على أجر كل عمل إضافي يقوم به عند تسوية الأمر على حساب متوسط الساعات على مدار كل العام.





ويقول الخبراء إن نظام العمل الأسبوعي المحدد بـ52 ساعة أسبوعيا مصمم على أسس تتعلق بقدرة التحمل القصوى للعامل المتوسط، وبهدف منع إصابات العمال وتشجيعهم على الاهتمام بارتباطاتهم الأسرية والاجتماعية الأخرى، والتمتع بوقت كافٍ للراحة والفراغ. ويرى العمال أن تمديد فترة نظام ساعات العمل المرن سيؤدي إلى استغلال الأمر بواسطة الشركات من خلال إطالة عدد ساعات العمل بدون أجر إضافي مما قد يسبب أضرارا صحية ونفسية للعامل. وبسبب تفاقم تلك الخلافات بين أرباب العمل والعمال، دعا البعض إلى ضرورة الاستعانة بتجارب عالمية أخرى مماثلة.





"تشيه بي غُن 최배근" أستاذ الاقتصاد في جامعة "كونكوك" :

التجربة الألمانية تستحق الدراسة. فالعمال الألمان لديهم حسابات عمل مشابهة للحسابات المصرفية. وأي عمل إضافي يعني رصيدا إيجابيا في حساب العامل ويكون صالحا للاستبدال بمقابل نقدي أو إجازة إضافية. لا أرى أنه من المناسب للحكومة الكورية تبني تطبيق نظام ساعات عمل أسبوعي مرن بشكل صارم. فمن الأفضل أن يترك الأمر للتفاوض بين صاحب العمل والعمال للتوصل إلى نظام مناسب وملائم للجانبين حسب طبيعة وظروف كل عمل.





وبناء على ذلك، يبدو أنه من الضروري لكوريا فحص ودراسة السياسات الخاصة بالدول المتطورة اقتصاديا فيما يتعلق بهذا النظام لتفادي أي آثار جانبية ضارة، وضمان التوصل لنظام مناسب لكل من أصحاب العمل والعمال.





"تشيه بي غُن 최배근" أستاذ الاقتصاد في جامعة "كونكوك" :

ما يهم في جوهر الأمر هو توفير التعويض المناسب للعامل عندما يقوم بعمل إضافي. هناك حالات تجد فيها العمال أنفسهم يرغبون في العمل الإضافي لأسباب شخصية. يجب في مثل هذه الحالات تمكينهم من اختيار الساعات المناسبة لهم وللإدارة، مع توفير التعويض المناسب إما ماليا أو عن طريق إجازة مدفوعة الأجر. التوافق والتوصل لحلول وسطى للجانبين هو صمام الأمان لكل عمل.





وفي هذا الإطار، تم إنشاء مجلس استشاري يوم الـ22 من نوفمبر الماضي بهدف توفير منصة مناسبة للحوار المستمر حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعمال. وسوف يناقش المجلس العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ومن بينها نظام العمل الأسبوعي المرن. ونأمل أن يسهم هذا المجلس في توفير حلول عملية لمختلف القضايا العمالية في كوريا.