تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة وينر 100 مليون





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "وينر" بعنوان "حقا حقا" 100 مليون مرة على يوتيوب يوم الخامس من ديسمبر الجاري.

وقد تم الكشف عن هذه الأغنية يوم الرابع من أبريل من العام الماضي ، حيث أصبحت أول أغنية للفرقة يصل عدد مرات الاستماع إليها إلى مليون مرة على موقع "ميلون" الموسيقي في العام الماضي

وتخطط الفرقة للكشف عن أغانيها الجديدة في أواخر ديسمبر الجاري.

وكانت فرقة "وينر" قد بدأت نشاطها الغنائي في شهر أغسطس من عام 2014.