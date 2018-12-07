سلسلة الحفلات الغنائية لفرقة سوبر جونيور تجذب مليونين من المشاهدين





استطاعت فرقة "سوبر جونيور" جذب أكثر مليونين من المشاهدين إلى سلسلة من حفلاتها الغنائية بعنوان "ذا سوبر شيو" ضمن جولتها العالمية حيث تجاوز عدد المشاهدين حاجز المليونين في أثناء الحفل الغنائي الذي أقامته الفرقة في طوكيو يومي الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر.

وكانت سلسلة الحفلات الغنائية "ذا سوبر شو" لفرقة "سوبر جونيور" قد بدأت في شهر فبراير من عام 2008 حيث أقيمت في حوالي 30 مدينة في العالم خلال العشر سنوات الماضية.