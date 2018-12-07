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أما الآن فقد حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. واليوم سنتعرف على شركة "بيزتوك Biztalk" التي نجحت في تطوير خدمات رسائل ترويج تجارية جديدة في كوريا.





مديرها التنفيذي "هان كون يونغ 한건영":

البطاقة التجارية لشركتنا رأسية، على عكس البطاقات الأفقية الأخرى السائدة. لم يأت التصميم اعتباطا وإنما كان مقصودا للتعبير عما تتمتع به شركتنا من تصميم وطموح وحلم بالتطور. كذلك قام موظفو الشركة بقص ركن من البطاقة مما أعطاها شكلا متميزا تماما يعبر عن خصوصية الشركة التي ينتمون إليها وعزمهم على تحقيق الهدف المنشود من تأسيسها. كان عام 2018 عام نجاح وتطور سريع للشركة، حيث تجاوز حجم مبيعاتها خلال أقل من ثلاث سنوات من تأسيسها ما يزيد عن تسعة ملايين دولار. من المؤكد أن هذه الشركة تتطور بشكل ممتاز لكننا ما زلنا نطمح لتحقيق الكثير.





بدأت الشركة أعمالها بواسطة شخصين فقط، ومكتب وجهازيْ كومبيوتر. وتم إطلاق اسم "بيزتوك" على الشركة أملا في توفر خدمات الاتصالات المطلوبة للأعمال والشركات الأخرى. وكانت البداية إجراء دراسة جادة للسوق.





مديرها التنفيذي "هان كون يونغ 한건영":

كان من الشائع للشركات التعامل بنظام إرسال الرسائل النصية القصيرة لكن ذلك النظام لم يكن يخلو من المشاكل. كان من الصعب لمستلم الرسالة التأكد القاطع من مرسل الرسالة اعتمادا على الرقم أو الاسم فقط، ولذلك انتشرت رسائل الاحتيال والرسائل المزعجة. وكانت هناك خدمة رسائل تعرف باسم "ألليم 알림" متوفرة من "كاكاو توك" الذي يعتبر أكبر التطبيقات الإلكترونية في كوريا. "ألليم" كلمة تعني في اللغة الكورية إخطار أو إفادة. واستعمال هذه الخدمة كان يتطلب استعمال أداة تطبيقية داخلية تعرف باسم "بلاس فريند". وكان استعمال هذه الأداة يتطلب قيام المستعمل بالتحقق من هويته وإثباتها، ومن الشركات تقديم شهاداتها وسجلاتها التجارية الخاصة. كل ذلك يساعد بشكل مضمون على التأكد من هوية المرسل. الرسائل المعتمدة بواسطة نظام "ألليم توك" تكون مؤكدة ومضمونة بما يزيد عن خمسين ضعفا مقارنة بالرسائل النصية العادية، وكنا واثقين من أن كل هذه المزايا ستؤكد نجاحنا في السوق.





الخدمة الأخرى من شركة "بيزتوك" هي خدمة "فريند توك" لتوفير رسائل على شكل إعلانات تجارية للعملاء. وهناك أيضا خدمة استشارية هي "كونسولتيشن توك" للربط بين المستهلكين ومستشارين بشكل تفعلي مباشر. وتعتبر خدمات شركة بيزتوك في مجملها بسيطة ورخيصة ومأمونة.





مديرها التنفيذي "هان كون يونغ 한건영":

عندما بدأنا في تسويق خدماتنا تلك لم تكن أكثر الشركات تفهم الأمر بالشكل المطلوب. كان علينا في البداية تقديم شرح وتوضيح بشكل تفصيلي وعملي وميداني. قمنا في البداية بزيارة عشرين شركة دون تلقي رد إيجابي واحد. كنا كثيرا ما نتصل بالتلفون ويتم إغلاق الخط فورا. كان أول من استمع لنا وتفهم ما نقول هو ممثل شركة "لوتيه" التي كانت أول من بدأ بشكل جاد في استعمال خدمات شركتنا.





هكذا صارت شركة بيزتوك أول شركة كورية تبدأ خدمة التسويق التجاري عبر الرسائل، لكن ذلك تم بعد أن شقت الشركة طرقا وعرة.





© BIZTALK

مديرها التنفيذي "هان كون يونغ 한건영":

كانت شركة بيزتوك هي أول شركة في كوريا تقدم خدمات محلية في مجال توزيع ونشر الرسائل والإعلانات الإلكترونية المتخصصة. كانت الميزة الأكبر التي ساعدت في تحقيق كل هذا النجاح هي الثقة بالنفس والتصميم على النجاح والإرادة الحقة ثم التقنية الممتازة بعد ذلك. لدينا ما لا يقل عن 500 شركة ومؤسسة تتعامل وتتلقى خدماتنا، منها شركات كبرى ومؤسسات مالية ومحلات تجارية فاخرة ومسلسلة وشركات تسويق وبنوك وشركات تأمين ودور سينما وغيرها.





انتشرت خدمات الشركة التسويقية والاستشارية وسط العديد من المؤسسات في كوريا. ولكن رغم ذلك، ما زالت هذه الشركة تتلمس طريقها وكأنها في مرحلة البداية.





مديرها التنفيذي "هان كون يونغ 한건영":

نعمل الآن على إيجاد حلول مناسبة لجمع وربط خدماتنا الثلاث، وهي "ألليم توك" و"فريند توك" و"كونسولتيشن توك"، في حزمة موحدة. يتم تنشيط كل خدمة من هذه الخدمات بطريقة منفصلة، لكننا نسعى لدمجها وتكاملها من أجل تجويد الخدمة لربط وتحقيق الوظيفتين الرئيسيتين للشركة، وهما تفعيل الخدمة بالشكل الممتاز، وإرضاء العملاء. إضافة إلى ذلك، تسعى الشركة للتعاون مع العديد من شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات المختلفة لاختراق أسواق عالمية جديدة لخدمات الشركات.





تعمل شركة "بيزتوك" من أجل استنباط حلول واستكشاف أسواق جديدة وعملاء جدد داخل وخارج كوريا، وتنسق في هذا الصدد مع العديد من القنوات والشبكات من أجل تقديم خدمات أنجح وأفضل.