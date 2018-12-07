الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين

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اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني على وقف الحرب الاقتصادية الدائرة بين البلدين لمدة تسعين يوما. وجاء هذا الاتفاق كخبر سار للاقتصاد العالمي بأسره، رغم أن هناك إمكانية لعودة تلك الحرب بشكل أكثر كثافة.





الدكتور "شيم سون هيونغ 심순형" من معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية :

اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين مؤخرا على وقف فرض المزيد من الرسوم الجمركية على صادرات وواردت البلدين خلال الأشهر الثلاثة القادمة. كان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين التي يبلغ حجمها 200 مليار دولار قد ترتفع من 10% إلى 25% بدءا من الأول من يناير من العام القادم. وفي المقابل هددت الصين برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية التي تبلغ 110 مليارات دولار على سبيل المعاملة بالمثل. وخلال القمة التي جمعت بينهما مؤخرا في الأرجنتين اتفق الطرفان على تأجيل هذه القرارات لمدة 90 يوما، وهو ما يعني انفراجا مؤقتا في الأزمة.





كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت خلال شهريْ يوليو وأغسطس رسوما جمركية إضافية على منتجات صينية بلغت قيمتها خمسين مليار دولار. وفي سبتمبر اتسعت دائرة العقوبات الأمريكية بعد فرض رسوم بزيادة بلغت نسبتها 10% بقيمة إجمالية تبلغ نحو 200 مليار دولار. وردت الصين بإجراءات عقابية مماثلة، وهو ما أشعل حربا كاملة بين هذين الاقتصادين الأكبر عالميا. لكن كلا من هذين الاقتصادين تعرض للتباطؤ، وهو ما قد يكون السبب الذي دفع البلدين للتوصل إلى هذه الهدنة، التي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الكوري.





الدكتور "شيم سون هيونغ 심순형" من معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية :

كان للحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الكوري، ومثلت عاملا من العوامل الخارجية الخطيرة ضده. ولكن الآن يبدو أن الاقتصاد الكوري سوف يتنفس الصعداء بسبب هذه الهدنة ولو بشكل مؤقت. يجب أن يكون ذلك بمثابة إشارة لكوريا للتحرك السريع في طريق السعي نحو توسيع وتنويع أسواقها الخارجية الأخرى قبل عودة تلك الحرب والتعرض لانتكاسة جديدة وسريعة. لكن الكثيرين لا يزالون في حالة قلق وغير متفائلين. فمؤشرات أسواق الأسهم في نيويورك شهدت هبوطا في الرابع من ديسمبر بسبب القلق والمخاطر والشكوك التي سادت الأسواق نتيجة لتداعيات الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين. ومن الصعب التكهن بأن تلك الهدنة سوف تكون مجرد هدنة عابرة واستراحة قصيرة، أم بداية لنهاية تلك الحرب. وبغض النظر عن نتيجة المحادثات التي ستجري، يتوجب على الشركات الكورية متابعة الأمر بجدية وعن كثب ومحاولة القراءة الدقيقة لما يحدث وما يُتوقع.





ويقول الخبراء إن أي تصالح أو انفراج في الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين سيصب في مصلحة الاقتصاد الكوري، وهو ما ظهر في مؤشرات البورصة الكورية، التي شهدت نشاطا إيجابيا مباشرة بعد الإعلان عن تلك الهدنة.





الدكتور "شيم سون هيونغ 심순형" من معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية :

ليس من قبيل المبالغة القول إن عددا من المحللين يرون إن الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايت هايذر" يقوم بدور رئيسي في رسم السياسات التجارية الأمريكية تجاه الصين، فهو من يوجه ويشّكل الكثير من تلك الاستراتيجيات الهادفة لممارسة أكبر قدر من الضغوط على بكين، ويحدد الأولويات وتفاصيل الموضوعات، مثل نقل التكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية. وفي الجانب المقابل نجد أن نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هي" وهو المستشار وثيق الصلة بالرئيس الصيني نفسه وصديقه على مدى نصف قرن، والخبير في الشؤون الاقتصادية، هو من يحرك الجانب الصيني. إذن فهذا يعني بكل بساطة أن التفاوض بين الجانبين سيكون صعبا ودقيقا.





هكذا يبدو أن المفاوضات المرتقبة بين الجانبين ستكون صعبة. فكيف يرى المراقبون الأجواء قبل وبعد هذه المفاوضات؟





الدكتور "شيم سون هيونغ 심순형" من معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية :

من المقرر أن تنتهي هذه المفاوضات في مطلع مارس من العام القادم. لكن ربما تستعر الحرب حتى قبل أن تبدأ المفاوضات، حسب بعض التوقعات. فبض الخبراء يرون أن الصين سوف تتمسك بمواقفها ولن ترضخ للمطالب الأمريكية خاصة تلك المتمثلة في تعديل سياساتها التي تدعم صناعات معينة بشكل يخالف القوانين الدولية أو تغيير تعاملها التمييزي تجاه الشركات الأجنبية ومحاباة الشركات المحلية وخاصة البرنامج الذي يعرف باسم "صنع في الصين 2025". فكلها أشياء ستجد الصين صعوبة كبيرة في تقديم تنازلات بشأنها لأنها تعتبرها خطوطا حمراء بالنسبة لها. كذلك فإن فترة الـ90 يوما للتفاوض حول مسائل حساسة وبمثل هذه الصعوبة والتعقيد هي فترة شديدة القصر. ومن ناحية أخرى فإن البطء الشديد المتوقع في تقدم المفاوضات قد يثير المتشددين في الإدارة الأمريكية ويدفع نجو المزيد من التشدد والتصعيد في الموقف الأمريكي.





الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية ليست هي مجرد حرب لإصلاح ميزان مدفوعات يميل لصالح جهة ضد أخرى، لكنها حرب من أجل السيطرة الاقتصادية وصراع على النفوذ وحماية لمصالح ضخمة. فالولايات المتحدة قلقة ومتخوفة من برنامج "صنع في الصين" الذي تخطط بكين عن طريقه لأن تصبح القوة الاقتصادية الأكبر عالميا. كما أنه ليس من المتوقع أن تتجاوب الصين مع المطالب الأمريكية، وقد بدا ذلك جليا عند اعتقال "مينغ وانزهو" المدير التنفيذي للشركة الصينية العالمية العملاقة "هواوي"، وابنة مؤسس الشركة في كندا يوم الأول من ديسمبر، بطلب أمريكي. فما الذي يجب أن تفعله كوريا تجاه تلك التطورات؟





الدكتور "شيم سون هيونغ 심순형" من معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية :

الصين تمضي بخطى متسارعة نحو إنعاش سوقها المحلية بغض النظر عن المفاوضات التي ستجري. أكثر صادرات كوريا للصين حاليا هي المنتجات الوسيطة التي سوف تتأثر بالرسوم التي ينوي ترامب فرضها على الصادرات الصينية التي تستعمل هذه المنتجات الكورية الوسيطة. للتعويض عن تلك الخسائر المتوقعة، يجب على كوريا العمل على إنعاش سوقها المحلية، وعلى الشركات الكورية التي عملت في السوق الصينية أن تبحث عن فرص أخرى في تلك السوق من خلال تغيير قواعدها الإنتاجية أو تصنيع منتجات جديدة أخرى مناسبة ومطلوبة هناك.





الحرب الاقتصادية بين الاقتصادين العملاقين، الصيني والأمريكي، ذات تأثير سلبي مؤكد على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد على الصادرات إلى هذين السوقين بنسبة تزيد عن 40% من إجمالي الصادرات الكورية. والحل الوحيد المضمون لكوريا هو النجاح في إيجاد وتطوير أسواق أخرى بديلة.