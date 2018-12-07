الرئيس مون جيه إين يؤكد على أهمية تنشيط الاستثماراتالمحلية

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية حل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية في الاستثمار.

وجاء تصريح الرئيس "مون" بعد تسليم شهادة التعيين لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الجديد "هونغ نام كي" أمس الاثنين، حيث طلب منه بذل كل ما في وسعه لحل هذه المشاكل.

وكان الرئيس "مون" قد قرر في شهر نوفمبر الماضي إقالة كل من نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية "كيم دونغ يون" ومدير مكتب السياسات السابق في رئاسة الجمهورية "جانغ ها سونغ"، اللذين قادا السياسات الاقتصادية للبلاد منذ تنصيبه، بسبب الخلافات الموجودة في وجهتي نظرهما بشأن توجهات السياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق برفع الحد الأدني للأجور وتشخيص الوضع الاقتصادي الحالي.

وواجه تعيين دفعة ثانية من الفريق الاقتصادي لحكومة الرئيس "مون" صعوبة كبيرة، بسبب التشابه بين الدفعتين الأولى والثانية من الفريق الاقتصادي من حيث توجهات السياسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق عبرت أحزاب المعارضة عن اعتراضها على تعيين المسؤولَيْن الاقتصاديين، قائلة إن الركود الاقتصادي الذي تعاني منها البلاد حاليا يرجع سببه إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون جيه إين".

وفي الواقع، يوجد العديد من القضايا المعقدة التي يتوجب على الدفعة الثانية من الفريق الاقتصادي حلها، وفي مقدمتها إعادة تنشيط الاقتصاد المتعثر، خاصة بعد أن أصبح من الصعب تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام البالغ 2.7%.

والأسوأ من ذلك أن هناك احتمالابأن يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى مستوى 2.3% في العام القادم بسبب التدهور الذي تعاني منه الصناعات الرئيسية الكورية، وهي بناء السفن والحديد والصلب والسيارات.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عدد الوظائف الجديدة زيادة بسيطة وهو ما يتطلب قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنعاش الاقتصاد من خلال إحداث تغييرات في سياساتها الاقتصادية.