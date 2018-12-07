واشنطن تضيف 3 مسؤولين كوريين شماليين إلى قائمة العقوبات

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قامت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين بإدراج ثلاثة من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين في قائمة العقوبات، بتهمة انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ومن بين أولئك المسؤولين الثلاثة: "تشيه ريونغ هيه" نائب قائد الجيش الشعبي الكوري الشمالي ورئيس الإدارة السياسية للجيش وعضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال وعضو مجلس الدفاع الوطني، و"جونغ كيونغ تيك" وزير أمن الدولة، و"بارك كوانغ هو" مدير إدارة الدعاية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "تشيه ريونغ هيه" مساعد قريب من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ويرأس إدارة التنظيم والإرشاد في حزب العمال الحاكم، ويعتبر الشخص الثاني في كوريا الشمالية حيث يسيطر على الحزب والحكومة والجيش.

أما "جونغ كيونغ تيك" وزير أمن الدولة فقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه هو المسؤول عن الانتهاكات الوحشيةلحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك تعذيب السجناء السياسيين والعمل القسري والاغتصاب الجنسي.

ويرجع السبب في إدراج "بارك كوانغ هو" مدير إدارة الدعاية ضمن قائمة العقوبات إلى قيامه بالرقابة على المواطنين والتحكم القمعي في المعلومات وحرية الشعب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في شهر يوليو من عام 2016 عن قائمة عقوبات تضم 15 فردا، من بينهم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" نفسه، بالإضافة إلى 8 مؤسسات في كوريا الشمالية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي شهر يناير من العام الماضي، كشفت الوزارة الأمريكية عن قائمة عقوبات أخرى تشمل 7 أفراد، من بينهم "كيم يوه جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، إلى جانب مؤسستين.

كما أعلنت الوزارة قائمة عقوبات ثالثة في شهر أكتوبر من العام الماضي تضم 7 أفراد و3 مؤسسات في كوريا الشمالية ردا على انتهاكاتها المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان.

وبهذا بلغ إجمالي عدد المدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية 32 فردا و13 مؤسسة.