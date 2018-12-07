إكسو تعود بالكشف عن ألبومها المعاد تجميعه اليوم

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عادت فرقة "إكسو" اليوم الثالث عشر من ديسمبر بإصدار ألبومها المعاد تجميعه.

وكانت الفرقة قد كشفت عن الفيديو التشويقي لأغنية "لوف شيات"يوم الخامس من ديسمبر الجاري، وهي الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد.

ويضم هذا الألبوم الأغاني الـ11 الأصلية من ألبومها الخامس بعنوان "لا تعبث بالتيمبو لدي"، بالإضافة إلى 4 أغنيات جديدة، هي: "صدمة" و"انتظر" والأغنية الرئيسية "لوف شيات" باللغتين الكورية والصينية.